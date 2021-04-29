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【新股IPO】兆科眼科6622首掛每手蝕1240元　CFO料今年難有銷售收入（第二版）

股市 16:59 2021/04/29

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【新股IPO】兆科眼科6622掛牌潛水　母企李氏大藥廠行政總裁同日辭任

由李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （06622） 今日首日掛牌， 最終收報14.32元，跌14.8%，以每股500股計，不計手續費帳面蝕1240元。

該股開市報15.52元，較招股價16.8元低7.6%，之後繼續潛水，盤中低見14.28元，全日成交額6.2億元，成交股數4142.3萬股。

公司首席財務官馮新彥預計，今年內公司大概率仍未有營業收入，明年開始或會有產品能夠商業化，但均是仿製藥，銷售價格及利潤偏低，或要等2023年有創新藥品成功上市後，利潤率才會出現轉折點，有機會達至盈虧平衡。

而公司上市首日股價潛水，馮新彥指，公司股價首日下跌，可能是散戶投資人沽出造成壓力，但公司在公開發售及國際配售均獲得超額認購，相信整體定價策略是正確的。

另外，李氏大藥廠公布，李小羿有意投放更多時間處理其他事務，辭任公司行政總裁兼技術總監，亦不再擔任公司的法定代表，自今年4月29日起生效。同時，李小羿由公司執行董事調任非執行董事，並將擔任公司的高級顧問。

兆科眼科獲超過11萬人認購，一手中籤率25%，認購10手（500股）可穩獲一手。

（第二版更新股價及管理層回應）

相關文章：【新股IPO】兆科眼科6622暗盤潛水　每手帳面約蝕400元

【新股IPO】兆科眼科6622共11萬人認購　超額認購55倍一手中籤率25%（附分配結果）

【新股IPO】兆科眼科6622傳以16.8元招股價上限定價　籌近21億元

編輯：吳敏芳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

港股 IPO 兆科眼科（06622） 李氏大藥廠（00950）
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