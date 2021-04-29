母親節「為妳下廚在家食飯」套餐

五月第二個星期天，為我們最愛的母親獻上最真誠的心意。

花一點點金錢，購買優質特色食材；

花一些些時間，用簡單工序烹煮美味佳餚；

花一點點心思，點綴居家用餐環境；

用最多的時間，齊齊整整坐低食飯。

一餐飯，親自下廚，慰勞辛苦的媽媽；一家人，在家食飯，繼續羈絆。

Nun Kitchen 推出母親節「為妳下廚」套餐，精選優質食材，讓您輕鬆煮食，用心陪伴。

（1人份）

前菜：甜椒蟹肉餅 $49

主菜：SRF特選肉眼扒 $148

甜品：意大利開心果芝士餅/意大利提拉米蘇（二選一）$46

套餐原價$241，

優惠價格：$199

母愛加購：購買以上套餐，可以$128元加購4-6oz龍蝦尾一包（兩隻）原價$148

優惠銷售時間：19/4-8/5

購買方法：whatsapp 98774042查詢訂貨

旺角登打士街通菜街Nun Kitchen店舖內還有多款來自日本、韓國、台灣以及各地的精選商品，氣炸鍋商品、冷凍食材、精緻甜品，自用經濟，送禮大方。無法周圍飛出香港，就在餐桌上以美食環遊世界！

Nun Kitchen:

旺角通菜街1A-1L號華威商業大廈地舖



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