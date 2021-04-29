  • 27°C
香港時間 : 2021429日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打首季稅前基本溢利增加18%勝預期　全日大升逾4%

股市 16:17 2021/04/29

分享：

【渣打2888】渣打首季稅前基本溢利增加18%　勝預期

HSBC滙豐 （00005） 上季業績遠勝預期，同屬英資行的渣打集團 （02888） 今日中午公布業績。渣打首季稅前基本溢利增加18%至14.46億元（美元，下同），勝預期，主要受惠減值降低及業務勢頭足以抵銷淨息差縮減的影響。渣打稅前法定溢利增加59%至14.13億元，包括商譽減值2.58億元。期內，渣打信貸減值按年減少9.36億元至2,000萬元，按季減少3.54億元。

綜合券商預測，渣打上季信貸減值料按年減67%至3.17億美元，季度稅前基本溢利預期中位數10.77億美元，按年跌約一成。計及一次性項目的稅前法定溢利則升9.4%至9.85億美元。

渣打績前股價已經造好，半日升約0.9%，全日大升4.4%，報55.05元，成交1.47億元。

渣打傳擬競購花旗亞洲業務 CFO：會留意所出售的資產，可見【下一頁】

季內，渣打收入減少9%至39億元，按固定滙率基準計算則減少3%；支出增加6%至25億元；按固定滙率基準計算則增加4%；淨息差按季減2個基點至122個基點，若不包括第四季度的一次性利息信貸則大致持平。

渣打行政總裁Bill Winters表示，隨著淨息差已經大致穩定，預計相較去年年下半年而言，收入將在今年下半年重拾增長，今年全年度收入則將與去年全年度收入相若，而2022年全年度收入可望重返增長率5至7%的中期指引水平。另外，該行預計，今年全年的減值支出將按年大幅減少。

此前，有報道指渣打擬競購花旗集團的亞洲零售銀行業務。

券商富瑞指，花旗撤出的13個亞洲區市場普遍切合渣打的新興市場業務，又推算渣打至今年底的過剩資本約24億美元，相信動用資金拓展主要東南亞市場，尤其是有助加快達成有形股本回報率（RoTE）至10%的目標，將會形成利好因素。

相關文章：

【花旗重組】渣打、星展、華僑銀行等　傳有意競購花旗亞洲零售銀行業務

【渣打2888】渣打取消CEO倫敦辦公室、開放予員工開會　專屬的辦公室概念已不合時宜

【渣打2888】渣打據報大幅削減星辦公室面積　退租規模為當地近年最大

編輯：趙穎妍

港股 業績公布 本地銀行股 花旗銀行 東南亞 渣打集團（02888） 新興市場 滙豐控股（00005） 銀行 亞洲

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）
【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散