【渣打2888】渣打首季稅前基本溢利增加18%勝預期　全日大升逾4%

▲ 【渣打2888】渣打首季稅前基本溢利增加18% 勝預期

HSBC滙豐 （00005） 上季業績遠勝預期，同屬英資行的渣打集團 （02888） 今日中午公布業績。渣打首季稅前基本溢利增加18%至14.46億元（美元，下同），勝預期，主要受惠減值降低及業務勢頭足以抵銷淨息差縮減的影響。渣打稅前法定溢利增加59%至14.13億元，包括商譽減值2.58億元。期內，渣打信貸減值按年減少9.36億元至2,000萬元，按季減少3.54億元。

綜合券商預測，渣打上季信貸減值料按年減67%至3.17億美元，季度稅前基本溢利預期中位數10.77億美元，按年跌約一成。計及一次性項目的稅前法定溢利則升9.4%至9.85億美元。

渣打績前股價已經造好，半日升約0.9%，全日大升4.4%，報55.05元，成交1.47億元。

渣打傳擬競購花旗亞洲業務 CFO：會留意所出售的資產，可見【下一頁】

季內，渣打收入減少9%至39億元，按固定滙率基準計算則減少3%；支出增加6%至25億元；按固定滙率基準計算則增加4%；淨息差按季減2個基點至122個基點，若不包括第四季度的一次性利息信貸則大致持平。

渣打行政總裁Bill Winters表示，隨著淨息差已經大致穩定，預計相較去年年下半年而言，收入將在今年下半年重拾增長，今年全年度收入則將與去年全年度收入相若，而2022年全年度收入可望重返增長率5至7%的中期指引水平。另外，該行預計，今年全年的減值支出將按年大幅減少。

此前，有報道指渣打擬競購花旗集團的亞洲零售銀行業務。

券商富瑞指，花旗撤出的13個亞洲區市場普遍切合渣打的新興市場業務，又推算渣打至今年底的過剩資本約24億美元，相信動用資金拓展主要東南亞市場，尤其是有助加快達成有形股本回報率（RoTE）至10%的目標，將會形成利好因素。

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編輯：趙穎妍