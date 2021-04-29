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【中美貿易】拜登：「非常歡迎」來自中國的競爭　強調無意挑起衝突（第二版）

宏觀解讀 18:55 2021/04/29

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中美貿易關係方面，拜登強調，美國「非常歡迎」來自中國的競爭。

美國總統拜登今（29日）在國會發表講話，從經濟、外交等議題陳列政策方向。一如外界早前預料，為抵消美國家庭計劃（The American Families Plan）的開支，拜登是次擬向富人「開刀」，把富人稅提高至39.6%。另外，他亦保證，不會向年收入低於40萬美元的美國人加稅。

一名白宮官員在拜登發表演講後，向外媒記者澄清，指政府的承諾是指不會向年收入低於40萬美元的市民加稅（以個人為單位）加稅，而非指年收入合共低於40萬美元的家庭

拜登「美國家庭計劃」出爐，詳情可看【下一頁】

拜登政府近月陸續宣佈2.5萬億的基建計畫及美國家庭計劃，拜登強調，推出該批計劃時，會以避免增加政府現有負債為原則。另外，不少企業利用法律漏洞逃稅，因此，他決定從該批企業著手，未來擬加緊審查企業及富人逃稅，並加強對國家稅務局（Internal Revenue Service，I.R.S.）的支持。

拜登指，儘管理解企業為社會帶來一系列經濟效益，如增加就業機會，但他留意到，新冠疫情加劇貧富懸殊，企業行政總裁與員工薪資出現「有史以來最大的差距」。因此他表示，擬更改企業稅稅率，從中改善經濟。

美國將致力保障美國人及美企利益

中美貿易關係方面，拜登強調，美國「非常歡迎」來自中國的競爭。他強調，美國並不希望中美關係出現衝突。不過，美國政府將會致力保障美國人的利益，例如以強硬態度反對侵權、保護美國本土企業科技等。

拜登其後把外交關係提升至意識形態層面，指美國人已經是一種歷史上的概念（an idea in history），而他強調，美國人身份是建基於人人平等的原則，因此無法對國際其他侵犯人權的情況視而不見。

（第二版更正﹕白宮官員言論）

相關文章：

【美國加稅】拜登據報周三宣佈向稅務局增撥款、打撃富人逃稅 　10年內增派800億美元

【最低工資】拜登簽署行政命令 將聯邦合約員工最低工資提升至每小時15美元

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 基建 外交 拜登 美國 中美關係 稅務局

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