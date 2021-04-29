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淺談中國主題式ETF

股市 10:00 2021/04/29

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新冠疫情衝擊全球經濟，中國成為唯一錄得增長的主要經濟體 。隨著新冠疫苗的推出和接種，各國將陸續重啟經濟，中國或有望於年內繼續領先環球經濟復甦步伐，投資者似乎都已在密切注意與投資中國經濟有關的選擇。我們今次將闡述從交易所買賣基金（ETF）市場上觀察到的相關趨勢，探討投資中國主題的相關工具。

主題式ETF漸成市場焦點

投資者愈來愈重視新興行業，當中所謂的「顛覆性行業」在一些投資組合中的權重日益增加，特別是科技相關和可持續發展兩大主題產品。在延續去年的趨勢下，中國主題式ETF今年或許將會繼續吸引資金流入。儘管年內環球市場的重心一般因風險胃納降低，由增長型股票逐步轉向價值型股票，但在ETF市場上，數據顯示，主題式ETF仍較追踪大市表現的ETF受追捧，2021年首季錄得五大淨流入的香港上市中國ETF均為主題式ETF，期內淨流入總額逾58億港元。此外，中國主題ETF的平均每日成交額，在今年三月初大市較為波動時明顯增加，以當月首周為例，其成交額佔香港ETF市場總成交額的25%，反映部分投資者運用ETF應對中國新經濟主題的投資。

中國債市概覽

作為全球第二大債券市場（以債券市場餘額計），中國債市持續受到部分投資者青睞。截至今年一月，境外機構投資者連續增持中國債券26個月，一月底時海外機構債券託管面額逾人民幣3萬億元 。相對於發達市場主權債而言，中國國債的收益率表面看來較為吸引 — 十年期中國國債的孳息率約為3.22% ，而美國十年期國債的孳息率約為1.69%  — 相信這是資金流入中國國債的其中一個原因。

除了利率較高，中國國債同時具有其他吸引力，例如相對穩定的人民幣匯率、先後獲多家國際指數納入，以及與其他國家政府債券的相關性相對較低。投資者若透過ETF投資中國主權債市場，或有助提高收益或分散投資組合風險。目前本港共有16隻定息及貨幣ETF，包括兩隻於四月中新上市產品。受該兩隻新產品上市帶動，本港定息及貨幣ETF平均每日成交額於今年4月12日當周，按周上升了300%至1,600萬港元。

投資成本不容忽視

值得一提，在投資者構建多元化的中國投資組合時，往往容易忽略投資成本，但其實ETF的收費是重要的考慮因素。香港作為ETF投資中心，致力提供多元化ETF產品，當中包括一隻最大離岸A股ETF，其管理費最近進一步下調至成為中國A50 ETF中最低的其中之一。 
ETF可讓投資者以較低成本投資中國市場，但請注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，都應先清楚了解ETF的投資風險。如欲了解更多，請瀏覽香港交易所網站

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

ETF產品 港股 ETF 中國市場

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