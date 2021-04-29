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【美股焦點】Verizon擬出售雅虎與美國在線等媒體資產　交易估值料達40億至50億美元

股市 09:37 2021/04/29

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【美股焦點】Verizon擬出售雅虎與美國在線等媒體資產　交易估值料達40億至50億美元

《華爾街日報》報道，美國最大流動通訊商Verizon（美：VZ）研究出售包括雅虎與美國在線（AOL）在內的媒體資產。市場估計，相關資產價值介乎40億至50億美元。消息指，私募基金Apollo對Verizon擬出售的資產感到興趣。

Verizon早幾年花費了數十億美元構建起一個互聯網站資產組合，包括2015年收購的美國在線和2017年買入的Yahoo，Verizon購買這兩項資產總計支付了超過90億美元。 2017年，Verizon在前美國在線首席執行官Tim Armstrong的領導下重組了這些業務，將合併後的部門命名為Oath。

Yahoo和美國在線誕生於桌面電腦通過撥號連接互聯網的時代，雖然兩家公司勉力增加了廣告收入，但卻很難再吸引到興趣已向移動應用轉移的用戶。上述媒體業務最終未能實現到2020年年收入100億美元的目標，Verizon在2018年對這些資產進行了約45億美元的減值。

Verizon媒體業務2020年收入為70億美元，較上年下降5.6%，原因是在新冠疫情暴發的最初幾個月，廣告大幅減少。2020年下半年業務有所回升，而且該部門已連續兩個季度實現兩位數增長，其中今年第一季度收入增長10%，至19億美元。

Verizon媒體業務目前還包括Yahoo財經（Yahoo Finance）和Yahoo郵箱（Yahoo Mail）以及新聞網站TechCrunch和Engadget，以及社交媒體Tumblr。盡管媒體業務收入回升，但Verizon最近將大部分注意力集中在與Disney+和Hulu等流媒體影片服務的合作上。

相關文章：【美股焦點】Snap首季虧損收窄　收入及用戶增長勝預期、盤後升半成

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編輯：吳敏芳

媒體 Yahoo 美股 威訊（Verizon，美：VZ）

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