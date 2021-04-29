眼科藥物市場增幅迅速 兆科眼科憑研發實力邁向全球

隨着國內人口快速老齡化、日常生活方式改變和過度用眼增加，加上生活水平不斷改善，令消費者更加著重視力的健康，預計中國眼科護理的需求將持續增長，令眼科領域成為近年醫藥行業的黃金賽道。最近上市、本港原產且早年已於大灣區投資並設置生產及研發基地的兆科眼科有限公司（06622），便看準眼科醫藥的深厚潛力，憑藉其眼科領域專業知識，通過自主開發及許可引進，至今已成功建立了包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋多種主要的眼科適應症，有望成為中國及多個海外市場的領導者。

根據統計，自2015年至2019年，內地每百萬人口的眼科就醫次數從98人次增加至128人次，眼科護理住院患者數量從4百多萬人增加至6百多萬人，但實際上中國有大量未獲得充分治療的眼科患者人群，加上中國眼部疾病總患病率遠高於美國，但中國的眼科藥物市場規模僅是美國的六分之一，表明中國市場存在巨大增長潛力。

▲ 兆科眼科位於廣州南沙具備最先進設施的開發及生產基地。

擁全中國最全面眼科藥物管線

而事實上，受持續增長的需求所推動，近年來中國眼科藥物的市場規模不斷上升，由2015年的18億美元(下同)增長至2019年的26億元，複合年增長率為9.3%。預計至2025年，將發展至72億元規模，複合年增長率18.6%，而隨著行業發展及人口老化，2025年後市場的複合年增長率更將進一步增至22.9%，預料到2030年整體市場將達202億元，超過同期全球眼科藥物市場的增長。

為把握此龐大商機，兆科眼科特別採用「創新藥+仿製藥」雙管齊下的管線模式，令公司擁有現時全中國最全面的眼科藥物管線。兆科眼科董事會主席、執行董事兼行政總裁李小羿博士指出，現時兆科眼科已建立了包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，按國家藥監局的《藥品註冊管理辦法》分類為13種創新藥及12種仿製藥，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症，例如乾眼症、濕性老年黃斑部病變、糖尿病黃斑水腫、近視及青光眼等，其中更包括8種市場上尚未有的創新候選藥物及6種潛在中國首仿藥，若獲批准及成功推出市場後，不但有潛力成為中國市場領先產品，亦可為兆科眼科帶來現金流量及在市場上佔據重要先發優勢。

▲ 主席及行政總裁李小羿博士。

多款藥物瞄準市場需求

例如在創新藥物方面，兆科眼科治療乾眼症的後期核心產品環孢素A眼凝膠，現時已進入國內的臨床第三期階段，預計於今年第三季度完成試驗，並在第四季度可向國家藥監局提交新藥申請。與美國批准的首款環孢素A眼藥Restasis相比，兆科眼科的環孢素A眼凝膠是一種創新水凝膠製劑，對比現有及潛在同類眼凝膠在效能及易用性方面的效果更佳，主要原因是兆科眼科的創新專利水凝膠製劑可在眼表停留更長時間，大幅提高生物利用度，可令每天用藥次數減至一次，顯著改善患者的遵醫囑性和生活質量，預料推出後將成為市場上治療中重度乾眼症的重要藥物。

在仿製藥方面，兆科眼科的首批商業化仿製藥專注於建立高質量的銷售及營銷網絡，以及品牌價值和知名度，預期於2022年前推出三種發展最成熟的接近商用階段的仿製藥，包括治療青光眼的貝美前列素和貝美素噻嗎洛爾，以及治療過敏性結膜炎的鹽酸依匹斯汀，均極可能成為各自對應的適應症的國內首仿藥。而根據數據顯示，預計中國青光眼患者的數量將由2019年的1530萬增至2030年的2000萬人，診斷率亦預計由20%大幅上升至60%，可見市場空間極大。

▲ 兆科眼科研發中心內的液相室。

加速新藥開發佔先發優勢

兆科眼科的母公司為李氏大藥廠(00950)，研發及業務開發能力毋庸置疑，其管理團隊擁有多年行業經驗，當中集團主席李小羿博士為香港科技大學榮譽院士及兼任教授，曾榮獲醫藥及生命科學業「2015安永中國企業家獎」；總裁兼首席運營官柳烈奎博士曾於輝瑞製藥及GlaxoSmithKline plc 任職合共14年，專注於研發事務；策略顧問Samir C. Patel博士，曾參與創立於納斯達克上市的眼科新療法企業 Ophthotech Corporation及Eyetech Pharmaceuticals Inc.；業務發展總監Mauro Bove亦曾於意大利領先製藥集團Sigma-Tau身居要職。集團科學顧問委員會及研發團隊則分別由在中國、美國和新加坡的眼科藥物領域具有重要影響力的傑出成員，以及過百名的專業人員組成，令兆科眼科在綜合化學、生產和控制流程及製造等多方面均可具有更高的成本效益，為快速推向市場、市場份額及定價能力方面佔據更大優勢。而事實上，兆科眼科的優厚潛力在上市已獲GIC新加坡政府投資公司、高瓴、TPG、正心谷資本，奧博資本及愛爾眼科醫院等眾多醫藥領域的明星風投入股，是次全球發售更引入Matthews Asia、CaaS Capital、Jennison、Mass Ave等多間機構作為基石投資者，合共認購總值5,500萬美元的可供認購發售股份。

展望未來，李小羿博士表示將在中國及其他市場打造可持續及獲認可的「兆科眼科」品牌，通過推進創新候選藥物的開發及商業化、內部研究及戰略合作夥伴快速推進新藥試驗，以及快速商業化仿製藥管線等多方面，以繼續鞏固行業領導地位和建立更廣泛的營銷基礎，繼而打造全能型眼科平台，將兆科眼科的業務推向全球。

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