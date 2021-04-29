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【配股潮】折讓一成向嗶哩嗶哩等配股 中手游開市股價反上升

股樓投資 09:22 2021/04/29

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中手游 （00302） 公布，將向嗶哩嗶哩 （09626） 及兩名投資者Wide Fortune及Century Network合共配售2.579億股股份，佔擴大後股本9.32%。

 

延伸閱讀：首季業績雖勝預期 高盛仍叫沽港交所？ 詳見下一頁

 

當中嗶哩嗶哩將佔1.98億股，對應擴大後股本7.15%，涉及金額6.53億元。每股認購價為3.3元，較昨日收市價3.66元折讓近9.84%。

 

公司公告指，配售所得淨額為8.49億元，將用於提高IP遊戲發行及開發業務，同時指今次配股是籌集資金兼擴大股東基礎。

 

中手游今日開市報3.86元，較上日收市升5.2%。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中手遊（00302） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 集資 配售 配股

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