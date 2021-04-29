【港股市況】港股結期日恒生指數升近300點　友邦領市升3%重上100元（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日高開近200點，恒生指數開報29268點，升196點。恒生科技指數升0.6%，報8585點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；兆科眼科 （06622） 首掛開報15.52元，低招股價逾7%。

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即市走勢︰

【10：10】港股最新升逾300點，升至近29400點水平；科指升0.4%。

【10：02】五一長假前，攜程 （09961） 升逾3%，破頂高見324.4元。

【09：59】比亞迪電子 （00285） 績後挫近一成，比亞迪電子首季純利增長23%至8億元人民幣。

【09：58】國壽 （02628） 績後升2%，高見16.02元。

【業績|內險】國壽上季按年多賺67% 新業務價值跌13% 人保、財險盈利升4成

【09：55】港股升近300點，友邦 （01299） 領升，股價升3%，高見103.5元，重上100元水平。

【09：52】赤子城科技 （09911） 升近12%，赤子城與騰訊 （00700） 子公司簽訂框架合作協議。

【09：51】北汽 （01958） 績後升逾4%，高見2.67元。

【業績消息】北汽首季淨利恢復至17.6億 按年增近28倍

【09：50】先施 （00244） 曾升一倍，破頂高見0.6元，最新升九成。

【09：49】高銀金融 （00530） 再升逾兩成，高見0.39元。

【09：47】沙特阿美據報正與中投及一些國有石油企業洽談出售股份。中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

沙特擬售沙特阿美1%股權 傳中投是潛在投資者

【09：40】港股早段升幅擴大至約250點，報29320點。科指升0.5%，報8574點。

【09：38】先施 （00244） 升逾七成，破頂高見0.6元，成交303萬元。偉祿 （01196） 收購老牌百貨公司先施有新進展，保監局對偉祿成為先施人壽保險及先施保險置業的控權人表示無異議，有效期為6個月。

【09：35】ATMX，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團 （03690） 升1.4%；小米 （01810） 續軟逆市跌0.2%。

【09：34】毛記葵涌 （01716） 繼昨日升一倍後，今早續升兩成，高見1.78元。

【異動股】100毛旗下藝人東方昇擬被告 毛記葵涌曾飈1.8倍收市仍彈1倍

【09：31】壹傳媒 （00282） 升逾7%，高見0.22元。壹傳媒終止出售台灣蘋果日報。

【282】壹傳媒終止出售台灣蘋果日報 買方條件不符合公司利益

【09：29】易居 （02048） 升逾13%，開報9.12元。易居宣布以每股7.5元認購價，分別向阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國、主要股東周忻、雲鋒基金，配發1.32億、1.33億、6667萬股，合共涉資24.9億元。

【阿里巴巴】易居折讓6.7%配股籌24.9億 淘寶中國增持、雲鋒基金入股

【09：27】百濟神州 （06160） 升逾8%，開報207元。百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果。

【09：26】中手游 （00302） 折讓近一成配股嗶哩嗶哩 （09626） 入股認購，中手游升半成。

【09：24】比亞迪 （01211） 績後跌近2%，報171.1元。比亞迪首季度營業收入為409.9億元人民幣，按年增加108%，純利按年增長1.1倍至2.37億元人民幣，基本每股收益0.08元人民幣。

【業績│比亞迪】比亞迪首季多賺1.1倍 比亞迪電子純利增23%

【09：20】恒生指數開報29268點，升196點。恒生科技指數升0.6%，報8585點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；兆科眼科 （06622） 首掛開報15.52元，低招股價逾7%。

【09：13】期指開報29222點，升196點或0.7%。

【09：01】恒指黑期升約118點，報29123點；道指期貨升49點，報33773點。

【08：00】中手游折讓9.8%配股 嗶哩嗶哩入股認購1.98億股

【07：45】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR虧轉盈500萬美元

【07：45】偉祿成先施保險控權人 保監局無異議

【07：45】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%

【07：45】港股ADR收報29145點，升73點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報630.78元，升2.78元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局維持利率不變，並繼續維持每月1200億美元的買債規模，市場仍觀望多隻科技股業績，以及等待美國總統拜登公布1.8萬億美元「美國家庭計劃」，將提高富人稅至39.6%。道指回落164點，收報33820點。標指一度突破4200點創新高，其後回軟，收市跌3點，報4183點。納指曾微彈，最終跌39點，收報14051點。

【開市9點半】超級星期四拜登講話 百濟神州新藥研發突破 美股高港9.7%

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責任編輯︰梁浩碩