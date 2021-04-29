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【港股市況】恒指黑期升約118點　道指期貨升49點（不斷更新）

股市 09:13 2021/04/29

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港股市況不斷更新

聯儲局維持利率不變，市場觀望多隻科技股業績及1.8萬億美元「美國家庭計劃」，道指回落164點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開73點，恒指料開報29145點。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報630.78元，升2.78元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：13】期指開報29222點，升196點或0.7%。

【09：01】恒指黑期升約118點，報29123點；道指期貨升49點，報33773點。

【08：00】中手游折讓9.8%配股　嗶哩嗶哩入股認購1.98億股

【07：45】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR虧轉盈500萬美元

【07：45】偉祿成先施保險控權人　保監局無異議

【07：45】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%

【07：45】港股ADR收報29145點，升73點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報630.78元，升2.78元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局維持利率不變，並繼續維持每月1200億美元的買債規模，市場仍觀望多隻科技股業績，以及等待美國總統拜登公布1.8萬億美元「美國家庭計劃」，將提高富人稅至39.6%。道指回落164點，收報33820點。標指一度突破4200點創新高，其後回軟，收市跌3點，報4183點。納指曾微彈，最終跌39點，收報14051點。

 

【開市9點半】超級星期四拜登講話　百濟神州新藥研發突破　美股高港9.7%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 中手遊（00302） 美高梅中國（02282） 港股ADR 期貨 恒生指數 滙豐控股（00005）

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