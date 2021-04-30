【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

人民銀行約談騰訊（00700）等13家金融平台整改，相關股份偏軟，13家平台並不包括螞蟻集團，夜期跌73點，滙豐（00005）股價繼續強勢，在港升1.8%後，滙豐ADR股價折算收報49.27港元，較港收市價48.3元高2%。騰訊ADR一度低港2.5%，收市回穩，僅低港0.1%，反映美資消化負面消息。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 49.25 +2.0% 嗶哩嗶哩美股 889.89 -5.5% 騰訊ADR 630.89 -0.1% 阿里巴巴美股 227.24 -1.8% 京東ADR 302.13 -1.6%

港股期結日高開196點，早段曾升逾300點，恒生指數收報29303點，升231點，成交1197億元。恒生科技指數跌近0.4%，報8500點。友邦 （01299） 領市升逾3%；騰訊 （00700） 靠穩升近0.6%；港交所 （00388） 跌逾1%；兆科眼科 （06622） 首掛潛水14%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【388】過去3年共146家新經濟股上市 首季新經濟股集資額佔港IPO市場95%

即市走勢︰

【03：00】夜期跌73點，收報29034點

【22：50】夜期跌143點

【22：30】夜期跌127點

【21：51】夜期跌64點

【21：23】夜期暫升23點

【17：44】夜期升23點，報29124點。

【16：12】港交所：部分第二上市公司在港交投更勝美國 已遞表申請上市新經濟股種類繁多

【16：10】恒生指數收報29303點，升231點，成交1197億元。恒生科技指數跌近0.4%，報8500點。友邦 （01299） 領市升逾3%；滙豐 （00005） 續升逾1%；騰訊 （00700） 靠穩升近0.6%；港交所 （00388） 跌逾1%；兆科眼科 （06622） 首掛潛水14%。

【友邦1299】友邦全日升近4% 大行料中國新業務價值增長達三成、香港通關是催化劑



【16：00】恒生指數U盤前升234點，報29306點。

【15：41】友邦 （01299） 尾市升4%，高見104元。

【15：36】泡泡瑪特全日走勢反覆向下，最新跌逾6%，低見62元。

【15：26】港股尾市升約220點，報29293點。科指跌0.4%，報8494點。

【15：19】美高梅 （02282） 升近3%，高見12.98元。

【15：00】上證升0.5%；深證升0.5%；創業板指升0.03%。

【14：54】好孩子 （01086） 最新升兩成，破頂高見1.9元。

【14：39】希望教育 （01965） 挫一成，報2.77元日內低位。希望教育半年純利按年升43.2%至4.8億元人民幣，不派中期息。

【14：37】友邦 （01299） 午後升幅再略為擴大，最新升3.7%，報103.6元。

【14：31】港股最新升逾200點，恒指升約210點，報29283點。

【14：17】百威亞太 （01876） 升半成，高見25.6元；青啤 （00168） 升0.3%；潤啤 （00291） 升0.6%。

【14：07】毛記葵涌 （01716） 午後轉跌，回吐一成，低見1.2元。

【14：06】虎都 （02399） 續挫逾23%，低見1.96元。

【13：18】比亞迪 （01211） 午後跌幅擴大至逾4%，低見166.6元。

【13：16】野村下調港交所 （00388） 目標價至513.2元，重申「中性」評級，港交所跌逾2%，報478.2元日內低位。

【13：14】渣打 （02888） 績後曾升逾2%，高見54元，最新報53.5元，升1.4%。

【13：11】開拓藥業 （09939） 破頂高見82元後，股價最新全跌7%，低見67.7元。

【13：11】騰訊 （00700） 未受傳遭罰至少百億消息太大影響，股價最新升1.1%，報635元。

【13：00】港股午後初段升約150點，報29222點。騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%，報630.5元。

石SIR今日推介友邦

【12：30】渣打首季稅前基本溢利增加18% 勝預期

【12：11】內地據報擬就騰訊壟斷行為 開出逾百億元人民幣罰單

【12：00】恒生指數半日升180點，報29251點，成交682億元。恒生科技指數跌0.4%，報8495點。友邦 （01299） 領市升逾3%；美團 （03690） 逆市跌逾1%；比亞迪 （01211） 績後跌4%；兆科眼科 （06622） 首掛半日潛水13%。

【11：50】港股中午收市前升近200點，報29268點；科指跌0.3%，報8507點。

【11：48】比亞迪股價跌逾3% 券商憂毛利率持續受壓紛降目標價（附各行最新目標價）

【11：47】中手游 （00302） 最新倒跌0.6%，低見3.6元，今早曾高見3.95元。

【11：34】滙豐股價四連升 逾千沽盤48元價位排隊獲利

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%；深證跌0.1%；創業板跌0.6%。

【11：26】港交所 （00388） 跌幅擴大，最新跌近2%，低見478.6元。

【11：05】財險 （02328） 升幅擴大至逾7%，高見7.63元。財險首季淨利潤為89.4億元人民幣，按年升40.7%。另外，根據聯交所資料顯示，The Capital Group於周一（26日）增持財險900萬股或0.14%，每股平均價6.995元。

【10：59】大市升幅收窄至約200點，報29275點；科指跌0.3%，報8504點。

【10：58】好孩子 （01086） 升12%，破頂高見1.84元。

【10：50】港交所 （00388） 今早續軟，最新逆市跌0.7%，低見484.4元。

【10：43】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至3%，低見167.6元。

【10：40】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升1.2%；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌1.2%。

【10：33】港股升勢略為回順，恒生指數升近250點，報29318點；科指轉跌0.2%，報8517點。

【10：22】內險股造好，國壽 （02628） 升幅擴大，最新升逾3%，高見16.2元。平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 升近6%；太保 （02601） 升逾3%。

【10：17】壹傳媒 （00282） 高開低走，最近跌逾4%，低見0.195元。

【10：16】渣打 （02888） 績前造好，升逾1%，高見53.4元。

【銀行股】渣打中午公布業績 券商料上季法定溢利升9%

【10：10】港股最新升逾300點，升至近29400點水平；科指升0.4%。

【10：02】五一長假前，攜程 （09961） 升逾3%，破頂高見324.4元。

【09：59】比亞迪電子 （00285） 績後挫近一成，比亞迪電子首季純利增長23%至8億元人民幣。

【09：58】國壽 （02628） 績後升2%，高見16.02元。

【業績|內險】國壽上季按年多賺67% 新業務價值跌13% 人保、財險盈利升4成

【09：55】港股升近300點，友邦 （01299） 領升，股價升3%，高見103.5元，重上100元水平。

【09：52】赤子城科技 （09911） 升近12%，赤子城與騰訊 （00700） 子公司簽訂框架合作協議。

【異動股】赤子城科技與騰訊簽訂合作框架協議 早段曾升14%

【09：51】北汽 （01958） 績後升逾4%，高見2.67元。

【業績消息】北汽首季淨利恢復至17.6億 按年增近28倍

【09：50】先施 （00244） 曾升一倍，破頂高見0.6元，最新升九成。

【09：49】高銀金融 （00530） 再升逾兩成，高見0.39元。

【09：47】沙特阿美據報正與中投及一些國有石油企業洽談出售股份。中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

沙特擬售沙特阿美1%股權 傳中投是潛在投資者

【09：40】港股早段升幅擴大至約250點，報29320點。科指升0.5%，報8574點。

【09：38】先施 （00244） 升逾七成，破頂高見0.6元，成交303萬元。偉祿 （01196） 收購老牌百貨公司先施有新進展，保監局對偉祿成為先施人壽保險及先施保險置業的控權人表示無異議，有效期為6個月。

【09：35】ATMX，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團 （03690） 升1.4%；小米 （01810） 續軟逆市跌0.2%。

【09：34】毛記葵涌 （01716） 繼昨日升一倍後，今早續升兩成，高見1.78元。

【異動股】100毛旗下藝人東方昇擬被告 毛記葵涌曾飈1.8倍收市仍彈1倍

【09：31】壹傳媒 （00282） 升逾7%，高見0.22元。壹傳媒終止出售台灣蘋果日報。

【282】壹傳媒終止出售台灣蘋果日報 買方條件不符合公司利益

【09：29】易居 （02048） 升逾13%，開報9.12元。易居宣布以每股7.5元認購價，分別向阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國、主要股東周忻、雲鋒基金，配發1.32億、1.33億、6667萬股，合共涉資24.9億元。

【阿里巴巴】易居折讓6.7%配股籌24.9億 淘寶中國增持、雲鋒基金入股

【09：27】百濟神州 （06160） 升逾8%，開報207元。百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果。

【09：26】中手游 （00302） 折讓近一成配股嗶哩嗶哩 （09626） 入股認購，中手游升半成。

【09：24】比亞迪 （01211） 績後跌近2%，報171.1元。比亞迪首季度營業收入為409.9億元人民幣，按年增加108%，純利按年增長1.1倍至2.37億元人民幣，基本每股收益0.08元人民幣。

【業績│比亞迪】比亞迪首季多賺1.1倍 比亞迪電子純利增23%

【09：20】恒生指數開報29268點，升196點。恒生科技指數升0.6%，報8585點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；兆科眼科 （06622） 首掛開報15.52元，低招股價逾7%。

【09：13】期指開報29222點，升196點或0.7%。

【09：01】恒指黑期升約118點，報29123點；道指期貨升49點，報33773點。

【08：00】中手游折讓9.8%配股 嗶哩嗶哩入股認購1.98億股

【07：45】美高梅中國首季經調整物業EBITDAR虧轉盈500萬美元

【07：45】偉祿成先施保險控權人 保監局無異議

【07：45】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%

【07：45】港股ADR收報29145點，升73點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.86元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報630.78元，升2.78元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局維持利率不變，並繼續維持每月1200億美元的買債規模，市場仍觀望多隻科技股業績，以及等待美國總統拜登公布1.8萬億美元「美國家庭計劃」，將提高富人稅至39.6%。道指回落164點，收報33820點。標指一度突破4200點創新高，其後回軟，收市跌3點，報4183點。納指曾微彈，最終跌39點，收報14051點。

【開市9點半】超級星期四拜登講話 百濟神州新藥研發突破 美股高港9.7%

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責任編輯︰梁浩碩