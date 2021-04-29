【配股潮】中手游折讓9.8%配股嗶哩嗶哩入股認購　股價倒跌0.3%

▲ 【配股潮】中手游折讓9.8%配股嗶哩嗶哩入股認購 股價升半成

中手游 （00302） 公布，擬向嗶哩嗶哩 （09626） 及其他兩名認購人Wide Fortune、Century Network發行2.58億股，相當於經擴大已發行股份總數9.32%，認購價每股3.3元，相當於中手游上日收市價3.66元折讓約9.8%，涉8.51億元。中手游股價高開5.2%，開報3.85元，其後走勢反覆向下，最終收報3.65元，跌0.3%，成交3.8億元。

中手游指，所得款項淨額為8.49億元，將用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務，而目前無確定特定收購或投資目標。

中手游發行的2.58億股中，嗶哩嗶哩認購1.98億股，佔經擴大後股本7.15%。公司向嗶哩嗶哩承諾，從嗶哩嗶哩認購協議的認購事項中籌集的所得款項淨額，僅會用於其主營業務的經營。

中手游指，於嗶哩嗶哩認購協議完成後三年期間及倘嗶哩嗶哩持有不少於5%的已發行股份總數，對於集團開發或授權的若干遊戲的獨佔性授權運營以及集團在若干情形下就集團的IP向第三方授出獨佔性授權而言，嗶哩嗶哩享有優先合作權。同樣，嗶哩嗶哩同意與公司進行友好磋商，以使公司能在訂明的業務領域擁有優先權。

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責任編輯︰梁浩碩