【開市9點半】超級星期四拜登講話　百濟神州新藥研發突破　美股高港9.7%

（1）拜登公布「美國家庭計劃」，預期港股開市時段會發表講話，「美國家庭計劃」是比較長遠的規劃，對大市無即時影響，不過拜登在12年免費教育下，建議再增加至少4年免費教育，以培育人才，不過，未來10年所額外增加的1.8萬億美元支出，部份由高收入企業及富人承擔，Apple、facebook及Google業績收入強勁，並建議富人稅加至39.6%。

即睇開市9點半重點：

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【美國經濟】拜登「美國家庭計劃」出爐 總值1.8萬億美元 建議富人稅提升至39.6%

（2）大型藥股百濟神州 （06160） 新藥研發有突破，美股折算收報209.91港元，較港收市價高9.7%。用於治療復發或難治性（R/R）慢性淋巴細胞白血病（CLL）或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的ALPINE 3期頭對頭臨床試驗在中期分析中獲得積極結果。投資藥股的好處，一來可支持不同領域的藥企研發，有利世界，二來有成果亦可投資獲利。

【異動股】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%

（3）已炒高的Tesla概念股贛鋒鋰業，正好交出強勁的業績。

【TSLA概念股】贛鋒鋰業首季多賺60倍 料上半年純利至少增逾4倍

（4）比亞迪多賺1.1倍，主要是受低基數影響。

【業績│比亞迪】比亞迪首季多賺1.1倍 比亞迪電子純利增23%

（5）建行首季多賺2.8%，經營收入按年升4.8%。

【業績｜內銀】建行首季多賺2.8% 增135億元人幣不良貸款

（6）淘寶中國增持易居 （02048） ，阿里系擴大持股，有望刺激股價。

【阿里巴巴】易居折讓6.7%配股籌24.9億 淘寶中國增持、雲鋒基金入股

（7）華融近期的消息，分別有國有銀行借錢還債，以及債務獲展期，華融的債務在中央高度關注，並全力護航下，違約風險未必大。

【華融危機】華融爆債務危機後 首有貸款獲延期至8月

（8）粵海投資 （00270） 首季多賺39.1%，作為高息股，現價股息率4.9厘。

【業績｜收息股】粵海投資首季多賺39.1% 東江水供港收入增1.3%

（9）兆科眼科為五一黃金周前上市的新股，預期長假後會有較大型的新股招股。

【新股IPO】兆科眼科6622暗盤潛水 每手帳面約蝕400元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉