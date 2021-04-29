【蘋果業績】蘋果上季銷售近900億美元破紀錄　大中華區銷售增長9成

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【異動股】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%
蘋果公司公布截至3月底止財年第二季業績，蘋果總銷售895.84億美元，破紀錄，按年增長53.6%，其中產品銷售726.83億美元，增61.6%，服務收入169.01億美元，增速僅26.6%，純利236.3億美元，按年增1.1倍，每股盈利1.4美元。
此外，蘋果宣布斥900億美元回購股票。
|實際(美元)
|預期(美元)
|每股盈利
|1.4
|0.99
|收入
|895.8億
|773.6億
|iPhone收入
|479.4億
|414.3億
|Mac收入
|91億
|68.6億
|iPad收入
|78億
|55.8億
|服務收入
|169億
|155.7億
|毛利率
|42.5%
|39.8%
蘋果業績展示：
市場分布方面，大中華區銷售增長87.5%，至177.28億美元，增長最勁的市場為亞洲其他地區，增長94.2%，美國市場增長最慢，僅增長34.7%至343.06億美元。不過，美國市場仍佔收入38.3%，歐洲佔24.9%，大中華區佔19.8%，日本佔8.6%，亞洲其他地區佔8.4%。
iPad增長最勁
至於最好賣的產品，仍是iPhone，銷售額479.38億美元，增長65.5%，佔總銷售額53.5%。不過，增長最勁的產品是iPad及Mac，分別增長78.7%及70.1%，至78.07億美元及91.02億美元。
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記者：譚志偉