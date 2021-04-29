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【蘋果業績】蘋果上季銷售近900億美元破紀錄　大中華區銷售增長9成

新經濟追蹤 06:02 2021/04/29

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【蘋果業績】蘋果上季銷售近900億美元破紀錄　大中華區銷售增長9成

蘋果公司公布截至3月底止財年第二季業績，蘋果總銷售895.84億美元，破紀錄，按年增長53.6%，其中產品銷售726.83億美元，增61.6%，服務收入169.01億美元，增速僅26.6%，純利236.3億美元，按年增1.1倍，每股盈利1.4美元。

此外，蘋果宣布斥900億美元回購股票。

  實際(美元) 預期(美元)
每股盈利 1.4 0.99
收入 895.8億 773.6億
iPhone收入 479.4億 414.3億
Mac收入 91億 68.6億
iPad收入 78億 55.8億
服務收入 169億 155.7億
毛利率 42.5% 39.8%

蘋果業績展示：

    點擊圖片放大

市場分布方面，大中華區銷售增長87.5%，至177.28億美元，增長最勁的市場為亞洲其他地區，增長94.2%，美國市場增長最慢，僅增長34.7%至343.06億美元。不過，美國市場仍佔收入38.3%，歐洲佔24.9%，大中華區佔19.8%，日本佔8.6%，亞洲其他地區佔8.4%。

iPad增長最勁

至於最好賣的產品，仍是iPhone，銷售額479.38億美元，增長65.5%，佔總銷售額53.5%。不過，增長最勁的產品是iPad及Mac，分別增長78.7%及70.1%，至78.07億美元及91.02億美元。

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記者：譚志偉

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 業績公布

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