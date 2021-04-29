【業績│美股】facebook 首季盈利勝預期、預告今季受iOS更新影響　股價盤前大升7%

▲ 【業績|美股】facebook 首季盈利勝預期、預告今季受iOS更新影響

社交媒體Facebook （美：FB）首季盈利勝預期，營業額按年增長48%至261.7億美元，盈利就大升94%至94.97億美元。Facebook 業績理想下，周四盤前股價大升7%，暫報328.94美元。Facebook行政總裁朱克伯格稱，會繼續投資新領域，包括增強實景（AR）、虛擬實景（VR）、電商和創造者經濟（creator economy）。

Facebook首季每股盈利賺3.3美元，高於市場預期的2.37美元，主要受惠每單位廣告的平均價格按年上揚30%，以及廣告刊登數量增加12%。

其他主要營運指標，Facebook首季每日活躍用戶數為18.8億個，略低於市場預期的18.9億個。每月活躍用戶數為28.5億個，市場估計28.6億個。

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Facebook 指引，2021年次季收入增長可以維持穩定，甚至較第一季加快，主要由於去年第二季表現受疫情影響較大，但今年第三季、第四季增長將放慢，也預期監管壓力和平台轉換都會帶來壓力，尤其指出蘋果iOS 14.5 更新的影響會在第二季業績開始浮現。

Facebook提高全年支出預測水平由680億至730億美元，提高到700億至730億美元，反映公司加強在技術和產品人才投資。資本開支水平就由預訂的210億至230億美元，下調到190億至210億美元。

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