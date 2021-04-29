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【美息不變】鮑威爾強調目前不考慮減買債 標指破頂

股市 02:51 2021/04/29

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聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會表示，今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，當前利率合適，還不是開始談論縮減購債規模的時候。有關言論刺激標指破頂，道指跌幅縮窄；納指轉升。

鮑威爾表示，美國經濟復甦仍然不平衡、不完整，距實現實質性進展可能還有一段時間，失業率仍然偏高 。在實現儲局的就業和通脹目標之前，接近零的利率政策是合適。他重申，如有需要，儲局將盡力支持經濟復甦。
鮑威爾稱，受疫情影響最嚴重的領域有所改善，疫苗接種應幫助今年進一步恢復常態。支出增長刺激物價，可能是暫時性的 ；至於通脹可能將在一定程度上繼續升溫，然後趨於緩和，認為通脹短暫性上揚，並不意味到聯儲局將會加息。

他強調，目前還不是儲局針對縮減寬鬆貨幣政策措施(QE)進行溝通的時機。

儲局本港時間今晨公布，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，並繼續每月買入1200億美元的買債規模，直至就業和通脹目標取得進一步實質進展。

儲局公布議息結果後，道指仍下滑140點；鮑威爾發表言論後，截至本港時間凌晨2時50分，道指回落77點，標指升7點，納指回升12點。

責任編輯：柯志宏

 

貨幣政策 疫情 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 議息 納斯達克綜合指數

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