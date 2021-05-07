美SEC推遲審批虛擬貨幣ETF至6月　新任主席稱美比特幣投資者欠保護

美國證券交易委員會（SEC）宣布，將為虛擬貨幣交易所買賣基金（ETF）申請，設定較長的審議期 ； 就VanEck提交的虛擬貨幣ETF申請，其審批時間將推遲至6月。另外，SEC新任主席Gary Gensler表示，對加密貨幣市場深感擔憂，尤其是比特幣交易平台的監管缺失，稱投資者所獲得的保護措施完全是有限的，認為SEC可以改善對加密貨幣市場的監管。

消息公布後，比特幣價格反覆爭持，交易平台Coinbase股價收跌5.95%﹐報256.76美元。

SEC表示，較長的審議期可確保委員會有足夠時間，去考慮建議中的相關規例變動，並聆聽各方意見。虛擬貨幣ETF並不直接持有虛擬貨幣，其資產組合主要是與區塊鏈技術有關的股份。

這是Gensler迄今為止在計畫如何監管加密貨幣行業方面發布的最清晰的評論。過去幾個月來，人們一直猜測曾在麻省理工講授 數字貨幣和區塊鏈 課程的Gensler將讓SEC採取更寬鬆的立場。

另一方面 ， 電動車製造商特斯拉（Tesla）披露，持有價值約24.8億美元（193.44億港元）的比特幣（bitcoin），較今年1月時首度披露持有價值15億美元比特幣有所增加。

擬採措施針對基金披露沽空持倉

另外，Gensler周四（6日）在眾議院金融服務委員會上作證時表示，當局考慮採取措施，要求對沖基金針對沽空持倉披露更多資料，今年夏季也將針對GameStop（美：GME）股票交易風波發表報告。

Gensler提到，交易平台的「遊戲化」介面可以讓人們更容易了解投資，但同時可能會慫恿客戶進行更頻繁的交易，故SEC會考慮採取措施及尋求公眾意見，希望券商在設計交易軟件方面，不會引致投資者作出糟糕的投資決定，同時保護散戶避免因使用遊戲化介面的交易平台來增加高風險交易

責任編輯：柯志宏