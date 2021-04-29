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【樓市現象】沙田第一城放盤兩年 業主終劈價11%才成功出貨

股樓投資 09:32 2021/04/29

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疫情持續放緩，多個新盤齊出撃，個別新盤更以貼市價開售，搶去二手市場的準買家，個別二手放盤業主惟有加大議價空間吸客，最近一個沙田第一城的3房單位，放盤長達兩年時間，日前劈價11%才成功沽出單位。

【樓市現象】住宅樓價愈升愈有 官方樓價指數首季升2.2% 七季最勁 代理：次季或挑戰新高，詳見【下一頁

世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，市場近錄得沙田第一城成交，單位為17座低層E室，實用面積451平方呎，屬3房2廳間隔，座向東南望內園景觀。物業放盤2年，業主原叫價780萬元，減價85萬或約11%，終以695萬元獲買家承接，實用面積呎價15,410元。

【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位，詳見【下一頁

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據了解，原業主於2014年9月以460萬元購入上址，持貨6年多至今將單位轉手，賬面獲利235萬元，單位期內升值51%。

沙田第一城4月份暫錄約35宗成交，與上月同期錄約36宗相若。屋苑最新錄得的另一宗成交，位於52座中層C室，實用面積304平方呎，2房間隔，議價後以558萬元易手，實用平均呎價18,355元。

【有片睇】5G時代來臨 數據中心前景無可限量，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍


 

 


 

成交 放盤 二手市場 疫情 沙田第一城

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