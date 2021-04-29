【異動股】百濟神州ALPINE試驗中期分析獲積極結果 美股收市升9%

▲ 百濟神州ALPINE臨床試驗中期分析獲積極結果，美股早段漲逾7%。

百濟神州 （06160） 披露，「百悅澤」（澤布替尼）對比伊布替尼，用於治療復發或難治性（R/R）慢性淋巴細胞白血病（CLL）或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的ALPINE3期頭對頭臨床試驗在中期分析中獲得積極結果。

百悅澤達到該臨床試驗的主要終點，經評估，與伊布替尼相比，百悅澤達到ORR（客觀緩解率）優效性。同時，該臨床試驗達到安全性相關的預先設定次要終點，與伊布替尼相比，百悅澤在患者中引起心房顫動或撲動事件的風險降低。

百濟神州（美：BGNE）在美股早段股價已急升，收市漲8.7%，收報351.52美元。相當於港股209.91港元，較港收市價高9.7%。

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百濟神州血液學首席醫學官黃蔚娟表示，該項頭對頭臨床試驗中期分析結果表明，與伊布替尼相比，百悅澤能為CLL患者在疾病緩解上帶來改善，且降低出現心房顫動或撲動事件的概率。

伊布替尼為跨國藥廠強生旗下藥物，為全球首個上市的BTK抑製劑，適用於既往至少接受過一種治療的慢性淋巴性白血病或小淋巴細胞淋巴瘤、套細胞淋巴瘤（MCL）患者的治療。ALPINE是百濟神州開展的第二項百悅澤對比伊布替尼的3期頭對頭臨床試驗。

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編輯：陳健婷