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華住集團擬股份1拆10、每手買賣單位改為100股 入場費料降至逾4000元

股市 22:58 2021/04/28

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華住集團宣布股份拆細計劃，每手買賣單位擬更改為100股。

內地連鎖酒店集團華住集團 （01179） 宣布股份拆細，公司每股面值0.0001美元的普通股將拆細為10股面值0.00001美元的普通股，每股面值0.0001美元的優先股拆細為10股面值0.00001美元的優先股。股份拆細後，華住法定股本為90萬美元，分為800億股拆細普通股及100億股拆細優先股。

董事會已批准將公司的美國預託股份（ADS）與普通股的比率，由1股ADS代表1股普通股，更改為1股ADS代表10股拆細普通股。

華住目前在香港聯交所以每手買賣單位50股現有普通股進行買賣，董事會建議，待股份拆細生效後，每手買賣單位將由50股現有普通股更改為100股拆細普通股。華住表示，6月29日至8月3日期間將開放臨時櫃位，可以臨時就每手買賣單位500股拆細普通股進行買賣。

港交所史美倫：港股通納第二上市中概股非單方面決定【下一頁】

以今日收市價計算，華住集團每手價值約23240元，股份拆細並更改每手買賣單位後，華住集團每手價值將降至4648元。

華住集團表示，股份拆細將增加已發行普通股數目，並減少每股普通股的面值及交易價格，將降低投資門檻並增加普通股交易流動性。交易流動性增加將吸引更多投資者買賣普通股，並為公司日後探索集資活動或股份激勵計劃提供更大靈活性。

華住集團今日收報464.8元，升0.4%，成交3436萬元。

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編輯：陳健婷

港股 華住集團—S（01179） 第二上市 中國概念股

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