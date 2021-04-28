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【Samsung發布會】Samsung推超薄手提電腦　Galaxy Book Pro 360支援5G

科技 22:53 2021/04/28

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Samsung推出新手提電腦Galaxy Book Pro系列，高階版本的Samsung Galaxy Book Pro 360就為二合一手提電腦，可以扭轉屏幕成為平板電腦，亦支援觸控以及S-Pen。（Samsung官方圖片）

三星剛發布新手提電腦Samsung Galaxy Book Pro系列，屏幕均使用AMOLED，並以超薄為招徠，當中的13.3吋屏幕款式，機身厚度僅11.2mm，僅比一部Samsung Galaxy S21 Ultra 5G厚少許，15.6吋屏幕版本就有11.7吋。機體支援LTE以及Wi-Fi 6E制式。

高階版本的Samsung Galaxy Book Pro 360就為二合一手提電腦，可以摺疊屏幕成為平板電腦，亦支援觸控以及S-Pen。該機體亦設兩屏幕款式，13.3吋機身厚度僅11.5mm，較大的15.6吋屏幕機身亦只有11.9mm。機體除了支援Wi-Fi 6E外，亦特別支援5G制式。

Samsung Galaxy Book Pro索價999美元起（約7755港元），Samsung Galaxy Book Pro 360售價就由1199美元起（約9308港元）。

＞＞＞【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作

4大使用模式：風扇降噪

雖然新機體機身非常薄，但當中的性能就並不輸蝕。按資料顯示，機體為用戶提供4大使用模式：最大效能模式，為用戶提供高性能表現，以遊玩高規格的電腦遊戲；標準模式，用以一般使用，如看電影等；安靜模式，可以減慢機體中的散熱風扇轉速，以節省機體的用電量；無風扇模式，令機體中的風扇更安靜，減少引起的噪音，適合用戶在安靜的環境如圖書館中文書工作。

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根據資料顯示，Samsung就在手提電腦的散熱風扇性能上做了不少研究。新機體的風扇葉片就多達30塊，體積亦比之前更薄，但性能就更高，以能更快速地主轉動。Samsung安裝設計解決方案工程師Kyungha Koo就表示，為了讓機身更薄，今次就特別講風扇設計得更薄。「由之前的約0.4mm厚減至0.2mm，並且增加風扇扇數量，令轉動時的噪音更小。」

而圖像處理方面，新系列機體亦能根據用戶使用的習慣，如用戶在遊戲、圖像編輯、看電影等場景中，自動轉換圖像處理性能。

降按鍵厚度　更薄鍵盤

去年疫情，不少用戶都需要使用手提電腦在家或遙距工作，打字的舒適程度令用戶比從前更關注。新的Samsung Galaxy Book Pro設計出更薄的鍵盤，Samsung新電腦機械部門工程師Ricky Lee表示，為了令鍵盤更薄，今次就將鍵盤的按鍵厚度降低了0.5mm，用戶打字時就更舒適。

除了硬件配套，為了配合用戶能更安全地使用手提電腦，系統方面亦新增不少熱鍵（hot key）及功能，例如阻擋未經授權的屏幕擷取功能，以及「Security Cam」功能，如用戶離開電腦後，有未經授權准許的登入，系統將會擷取試圖登入電腦的可疑人士相片，並立刻電郵至真正用戶。其次，為了讓用戶在疫情下使用視像會議的體驗更好，系統亦內置降噪功能。

＞＞＞【企業數據】Cookie即將退場　企業如何善用第一方數據？

記者：李彥煒

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