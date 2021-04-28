【騰訊700】騰訊附屬公司和赤子城科技 訂立框架合作協議

繼日前入股遊戲開發商飛魚科技(01022)後，科網巨頭騰訊(00700)再和另一間本港上市的科企合作。手機應用程式開發商赤子城科技(09911)周三收市後宣布，公司與騰訊建立戰略合作關係，透過騰訊之全資子公司簽訂框架合作協議。騰訊周三收報628元，上升0.4%。赤子城則收報7.18元，上升0.5%。

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赤子城預期，騰訊將為集團的流量變現提供支持。框架合作協議將有效直至2021年12月31日。赤子城又認為，與騰訊的合作可以加速集團產品的市場拓展。

上周，赤子城曾宣布盈喜，表示今年首季度增值服務業務收入預期將錄得約3.67億至3.87億元人民幣，按年增長逾80倍，實現爆發式增長。同期遊戲應用累計下載量達1.81億，較去年底上升約18％。

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日前，騰訊以每股0.6941元，總代價逾1億元入股飛魚科技。截至周三，飛魚科技報1.09元，較騰訊入股價累升58%。

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