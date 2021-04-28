  • 23°C
香港時間 : 2021428日 (三) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊附屬公司和赤子城科技 訂立框架合作協議

股樓投資 23:07 2021/04/28

分享：

繼日前入股遊戲開發商飛魚科技(01022)後，科網巨頭騰訊(00700)再和另一間本港上市的科企合作。手機應用程式開發商赤子城科技(09911)周三收市後宣布，公司與騰訊建立戰略合作關係，透過騰訊之全資子公司簽訂框架合作協議。騰訊周三收報628元，上升0.4%。赤子城則收報7.18元，上升0.5%。

【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

赤子城預期，騰訊將為集團的流量變現提供支持。框架合作協議將有效直至2021年12月31日。赤子城又認為，與騰訊的合作可以加速集團產品的市場拓展。

上周，赤子城曾宣布盈喜，表示今年首季度增值服務業務收入預期將錄得約3.67億至3.87億元人民幣，按年增長逾80倍，實現爆發式增長。同期遊戲應用累計下載量達1.81億，較去年底上升約18％。

【大行點睇】富瑞看好這醫藥龍頭股 續獲北水追捧 大幅上調目標價逾5成   詳情請看【下一頁

日前，騰訊以每股0.6941元，總代價逾1億元入股飛魚科技。截至周三，飛魚科技報1.09元，較騰訊入股價累升58%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

赤子城科技（09911） 騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【樓市現象】沙田第一城放盤兩年 業主終劈價11%才成功出貨

下一篇文章

5G應用展館正式揭幕 13家展商進駐展覽區展示5G科技
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】月入15K想買樓 儲到一成首期 但過唔到壓力測試 網民：只有靠父幹
【樓市熱話】月入15K想買樓 儲到一成首期 但過唔到壓力測試 網民：只有靠父幹
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困
【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困