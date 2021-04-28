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Blue採用「智方便」身分認證成本港首間保險公司 首年優惠價138元投保門診保

理財智慧 22:31 2021/04/28

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香港首間網上人壽保險 Blue今日（28日）宣布，採用「智方便」身分認證的保險公司，是本港首間保險公司採用此方式，公司指，希望能提供多一個數碼渠道，讓客戶以智能方式，於網上投保時進行更便捷的身分認證。

這次採用「智方便」，為客戶提供多一個簡易的身分認證選擇。已登記「智方便」的客戶在投保時，毋須上載自己的身分證圖像，只需透過「智方便」流動應用程式，輕鬆一按即可以數碼身分進行認證，享受更簡易、更靈活的無縫客戶體驗。

Blue 行政總裁兼執行董事孔德秋先生表示：「我們感到驕傲能再次開創業界先河，在Blue網上平台增加『智方便』身分認證功能，貫徹我們創造數碼化保險體驗的宗旨，從而滿足客戶對這方面日益殷切的需求。我們期望透過更優質的網上投保過程，讓客戶的生活變得更簡單，更輕鬆放心，這也是Blue創立至今的核心價值及目標。」

客戶現在可使用「智方便」身分認證功能投保 Blue 的指定保險產品，包括針對七大門診服務的WeMedi門診保，以及全港首創提供實報實銷藥劑保障的WeGuard 藥劑EASY保。為鼓勵客戶體驗簡便的「智方便」身分認證功能，「智方便」用戶可以首年保費優惠HK$138申請WeMedi門診保。展望未來，「智方便」身分認證功能將逐步應用於Blue的其他保險產品，將「以客為本」的數碼保險服務帶給客戶。

 

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責任編輯：潘曉豐

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