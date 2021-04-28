5G應用展館正式揭幕 13家展商進駐展覽區展示5G科技

生產力局今天為全新的「5G新世代應用展館」揭幕，獲逾40家本港公私營機構支持，其中13家更成為參展商進駐展覽區，展出嶄新的5G方案及應用。

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生產力局主席林宣武指，5G網絡在數據傳輸速度、時延、效率及可靠性方面，為香港各方面帶來裨益，尤其在低時延和超高可靠性，使大量設備的網絡連結，加速物聯網部署，其中高連接密度和頻寬是必要的先進技術，令各行各業能夠利用自動化、視覺監測、遠程控制機器，以及人工智能等方案，以執行智能任務。他續指，加速5G發展不但可讓企業把握《十四五規劃》中建設香港為國際創新科技中心，推動香港融入粵港澳大灣區發展，及加速香港發展為智慧城市。

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責任編輯：潘曉豐