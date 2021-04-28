【阿里巴巴】易居折讓6.7%配股籌24.9億 淘寶中國增持、雲鋒基金入股

▲ 易居以每股7.5元，向淘寶中國、周忻、雲鋒基金配股。

內地房地產交易服務供應商易居 （02048） 宣布，以每股7.5元認購價，分別向阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國、主要股東周忻、雲鋒基金，配發1.32億、1.33億、6667萬股，合共涉資24.9億元。同時，易居將通過發行2.48億股股份，以18.6億元代價向阿里巴巴旗下Alibaba Investment收購合資公司TM Home Limited餘下85%權益。

易居今日收報8.04元，升7.2%，發行價較最新價折讓6.7%。易居最新市值約141億元。

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易居同時與阿里巴巴中國訂立戰略合作修訂協議，阿里巴巴中國同意向合資公司旗下的添璣好房授予一項獨家權利，以發展及運營天貓好房品牌的線上房地產營銷及交易服務平台，允許添璣好房使用天貓相關的知識產權權利，及為易居提供技術、產品、數據及運營支持，以增強其數碼及線上營銷能力。

易居表示，阿里巴巴認購事項彰顯其對易居成功的信心及承諾，有望增強阿里巴巴對易居的戰略投資，進一步加強易居與阿里巴巴之間的關係，易居董事相信，阿里巴巴將可支援易居實施其業務策略、進一步滲入中國市場並拓寬易居的業務覆蓋範圍、提升知名度及拓寬接觸客戶的渠道。

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編輯：陳健婷