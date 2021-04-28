【華融危機】華融爆債務危機後 首有貸款獲延期至8月

▲ 華融債務危機爆發後 首有貸款獲延期至8月

中國華融 （02799） 自今年未能如期公布年報，引致外界關注其財務危機後，首度有貸款人同意延長華融的融資貸款償還期限。華融金控 （00993） 發表通告指，公司一筆涉及1億美元的融資貸款已獲延長期限至今年8月31日。是自華融財務危機引起各界關注以來，首次有貸款方同意延長還款期限。

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據華融通告顯示，華融金控在2016年，與一間銀行訂立融資函件，貸款一筆最高達1億美元的無承諾循環貸款融資，融資期為一年。其後於2019年2月，該筆貸款再獲延長期限至2019年11月28日，而華融亦可決定進一步延長一年，至2020年底。惟2020年底，並沒有通告跟進該筆融資的進展。

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另外，上述的融資函件中，中國華融均需承諾，只要融資尚未償還，中國華融必須一直維持華融金控的控股股東地位。

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記者：梁安琪