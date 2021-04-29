【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）

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輝瑞及BioNTech的新冠疫苗接種人士，料須於接種第1針後的9至12個月內接種第3針，令疫苗的有效率可恢復至接近100%水平。輝瑞疫苗接種者，日後更可能需要每12個月或18個月，再打一針加強劑來提升有效率。
（第二版更新針對印度變種新冠病毒資訊）
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德國生物科技公司BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣（Ugur Sahin）表示，從已經接種BioNTech研發及輝瑞（Pfizer）生產的新冠疫苗數據顯示：
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至於抵禦多款變種病毒的效力，沙欣稱，BioNTech已對30多種變種病毒作測試，包括一款於英國流行的變種病毒，結果疫苗在實驗室中，仍能產生良好中和反應，就算免疫反應變弱，但仍然足夠。對於近期肆虐的印度變種病毒，疫苗的有效性則仍在研究，但沙欣對此充滿信心。
英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）早前曾稱，無法確認英國國內接種的疫苗，對印度變種新冠病毒有效。英國政府周三（28日）確認，增購6,000萬劑輝瑞疫苗，為秋季展開新冠疫苗加強劑接種計劃做準備。
世界衛生組織（WHO）周二（27日）宣布，已在17個國家發現印度變種新冠病毒。歐洲新聞台（Euronews）報道指，當中包括7個歐洲國家，分別為比利時、德國、愛爾蘭、荷蘭、瑞士、法國及英國。
責任編輯：嚴智勇