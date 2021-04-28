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【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗

環球社會熱點 21:27 2021/04/28

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輝瑞及BioNTech的新冠疫苗接種人士，料須於接種第1針後的9至12個月內接種第3針，令疫苗的有效率可恢復至接近100%水平。輝瑞疫苗接種者，日後更可能需要每12個月或18個月，再打一針加強劑來提升有效率。

德國生物科技公司BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣（Ugur Sahin）表示，從已經接種新冠疫苗人士的數據顯示，BioNTech研發及輝瑞（Pfizer）生產的新冠疫苗，有效率於半年後會由原先的95%跌至約91%，免疫反應減弱，故需要注射第3針才能令疫苗保護性，再次恢復到近100％水平。

有份研發BioNTech新冠疫苗的沙欣，建議接種人士的第3針，應在第1針接種後的9至12個月內注射，而不是首兩針般相隔3周。他又預期日後可能每12個月或18個月，需要再打一針加強劑。

沙欣同時預計，BioNTech疫苗有望於6月獲得中國批准使用。

至於抵禦多款變種病毒的效力，沙欣稱，BioNTech已對30多種變種病毒作測試，包括一款於英國流行的變種病毒，結果疫苗在實驗室中，仍能產生良好中和反應，就算免疫反應變弱，但仍然足夠。

對於近期肆虐的印度變種病毒，疫苗的有效性則仍在研究，但沙欣對此充滿信心。

責任編輯：嚴智勇

疫情 BioNTech 疫苗 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 輝瑞 新冠肺炎疫情

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