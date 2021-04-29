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【SOGO優惠】SOGO感謝祭分3階段進行　網店率先預售優惠貨品 

商業 11:24 2021/04/29

分享：

「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」即將開鑼，由即日起至5月6日，SOGO網店已率先推出精選優惠；而在5月7日至16日及5月17日至23日，分別在門店舉行或網店分２階段進行感謝祭，除提供大量品牌優惠，亦同時帶來更多專屬禮遇及額外優惠。

【母親節】 SHOPLINE母親節線上快閃店　過千件產品上架　今晚夥啱 Channel直播推介

優惠1)   買滿指定金額送優惠券或享換購優惠
銅鑼灣店部份優惠：
•    5月7至16日期間，凡於9/F至SOGO CLUB 13/F即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。
•    5月7至23日期間，SOGO Rewards會員凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物滿指定金額，即可以優惠價換購特選貨品。

尖沙咀店優惠：
•    5月7至23日期間，凡於尖沙咀店內單一購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券1張；單一購物滿$500（美妝部除外），即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。

優惠2)   中銀崇光Visa卡簽賬高達15%現金回贈
已登記之中銀崇光Visa卡客戶凡於「崇光感謝祭」期間於銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore累積簽賬滿$4,000 ，可享5%現金回贈，中銀崇光Visa  Signature卡客戶於指定商戶以手機支付更可享高達15%現金回贈。 

優惠3)   會員優惠價換購限量貨品
除上述優惠外，SOGO Rewards會員除了可於店內或SOGO eStore每消費$1賺取1分積分，更可以低至2折積分及優惠價於SOGO Rewards 手機應用程式內隨時換購限量貨品。

【五一假期】沒有訪港旅客「黃金周」不再　零售商期望不大料「沒有特別」

【五一假期】「五一黃金周」今非昔比　太子珠寶鐘錶：只是多一天假期

責任編輯：蘇穎琪

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