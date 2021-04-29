【SOGO優惠】SOGO感謝祭分3階段進行　網店率先預售優惠貨品 

「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」即將開鑼，由即日起至5月6日，SOGO網店已率先推出精選優惠；而在5月7日至16日及5月17日至23日，分別在門店舉行或網店分２階段進行感謝祭，除提供大量品牌優惠，亦同時帶來更多專屬禮遇及額外優惠。

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優惠1) 買滿指定金額送優惠券或享換購優惠

銅鑼灣店部份優惠：

• 5月7至16日期間，凡於9/F至SOGO CLUB 13/F即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。

• 5月7至23日期間，SOGO Rewards會員凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物滿指定金額，即可以優惠價換購特選貨品。

尖沙咀店優惠：

• 5月7至23日期間，凡於尖沙咀店內單一購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券1張；單一購物滿$500（美妝部除外），即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。

優惠2) 中銀崇光Visa卡簽賬高達15%現金回贈

已登記之中銀崇光Visa卡客戶凡於「崇光感謝祭」期間於銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore累積簽賬滿$4,000 ，可享5%現金回贈，中銀崇光Visa Signature卡客戶於指定商戶以手機支付更可享高達15%現金回贈。

優惠3) 會員優惠價換購限量貨品

除上述優惠外，SOGO Rewards會員除了可於店內或SOGO eStore每消費$1賺取1分積分，更可以低至2折積分及優惠價於SOGO Rewards 手機應用程式內隨時換購限量貨品。

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責任編輯：蘇穎琪