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【大宗商品】料原油需求大幅攀升　高盛上看油價至80美元　潛在升幅逾兩成

環球政經 14:19 2021/04/29

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新冠疫情後全球經濟正處於復甦初期，各國經濟活動逐漸增加，帶動大宗商品等原材料需求增加，加上供應來呢短缺問題，令其價格不斷上漲。市場分析認為，隨著全球漸漸走出疫情，大宗商品未來仍有不少上升空間。

高盛最新在一份報告中表示，由於疫情限制措施鬆綁，在加上美國走弱，預計6個月內大宗商品價格將再升13.5%；同時預期布蘭特期油價格將升至每桶80美元，美國原油價格將升至每桶77美元，潛在升幅近三成；又指金價上看2,000美元，銅價則有望升至11,000美元。

該行預計，全球原油需求將以有史以來最大幅度攀升，未來6個月每日原油需求預計增加520萬桶；當中因為歐洲疫苗接種加快，令壓制已久的旅遊需求釋放，一旦國際旅行限制獲放鬆，全球航空燃油需求必然大幅反彈，預計每日達150萬桶，但仍不及疫情前水平。

至於金價方面，高盛預計金價未來6個月內將漲至2,000美元。市場有分析認為，比特幣將作為數碼黃金，挑戰黃金地位，高盛指認為比特幣可取代黃金避險還為時過早，又指兩者其實可以並存。

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編輯：李勝男

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