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【大行點睇】富瑞看好這醫藥龍頭股 續獲北水追捧 大幅上調目標價逾5成

股樓投資 21:41 2021/04/28

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疫情在環球地區反覆不定，令市場再度看好醫藥股。日前配股的藥明生物(02269)，除獲富瑞給予買入評級，更獲大幅上調目標價55%至160元。富瑞形容，藥明生物是難被市場同業代替的內地醫藥行業CRO龍頭，相信會續受北水追捧。CRO代表主要為藥企提供研發服務的服務外包商。藥明生物今日收報110.2元，上升2.1%。

【藥明生物2269】藥明生物又配股 股價暫守配股價 大和續睇140元   詳情請看【下一頁

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富瑞看好，藥明身處的CRO行業，為較少受政策影的醫藥領域，配合集團未來有力把產能擴大至43萬公升,有利其錄得更多收入並改善自由現金流，成為回報能力最佳的醫藥股之一。在最樂觀的情景下，藥明生物有望升至182元。

另一間大行大和日前亦指，藥明生物訂單強勁，截至3月中總體未交付訂單共120億美元，看好該公司為內地醫藥研發生產外包行業的首選股份。

【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

藥明生物（02269） 醫藥股 港股

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