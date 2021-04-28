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余偉文：本港經濟連續兩年收縮 復甦前景仍不明朗

股市 20:31 2021/04/28

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余偉文指，本港經濟連續兩年收縮，復甦前景仍不明朗

金管局發布2020年年報，總裁余偉文表示，本港經濟連續兩年收縮，失業率飆升，經濟復甦的前景仍然充滿不確定性，包括央行的貨幣政策立場、疫苗接種進展，以及長期低息環境的潛在影響，而地緣政治局勢多變，宏觀形勢仍存變數。

余偉文指，去年港元強方兌換保證合共被觸發85次，累計資金流入約3835億元，強調香港的貨幣及金融在面對疫情衝擊下，仍然「堅穩如昔」。

外匯基金收益2358億元，回報率5.3%

外匯基金去年錄得投資收入2358億元，回報率為5.3%，余偉文指，金管局會繼續透過長期增長組合進行多元化投資，該組合自2009年至2020年的內部回報率年率為13.7%。

滬深港通日均交易額增一倍

報告又指，「滬港通」、「深港通」去年平均每日交易額增長超過一倍，當中北向通南向通交易均顯著增加。「債券通」的平均每日交易額增加82%，佔境外投資者在中國銀行間債券市場整體交易額的52%，而目前亦已開始與人民銀行研究南向通的框架。

另外，為吸引更多私募基金及家族辦公室在港開展業務，本港去年設立有限合夥基金制度，由去年8月生效至今，已經超過170個有限合夥基金在港註冊。

余偉文總年薪達1031.5萬 2019年為795.6萬

去年連同固定薪酬700萬元、浮動薪酬230萬元以及其他福利101.5萬元，余偉文總薪酬達1031.5萬元，對比2019年升任總裁後的總薪酬為795.6萬元。而4位副總裁及高級助理總裁的平均總薪酬為804萬元。

除此以外，金管局指2021年的人手編制規模為1005人，連續第三年維持不變。

相關文章：【綠色金融】余偉文：金融業能起帶頭作用轉型至可持續發展

【債券通】南向債券通據報七月初啟動

記者：梁安琪

宏觀市場 家族辦公室 余偉文 私募基金 深港通 失業 香港金融管理局 地緣政治 滬港通 金融

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