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【樓市辣招】公司客1.12億連購維港滙3單位　硬啃3,365萬辣招稅

股樓投資 20:23 2021/04/28

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公司客須付樓價三成「辣招稅」，但仍無阻買家硬啃稅項入市。由會德豐地產、信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、世茂集團（00813）及爪哇控股（00251）合作發展位於九龍長沙灣的維港滙I，最近錄公司客連購三個高層單位，買家須繳付辣招稅，涉及款項高達3,365.4萬元。

據土地註冊處資料顥示，成交單位為維港滙I第1座25樓A室、B室及C室，成交價分別為4,888萬元、3,280萬元及3,050萬元，合共逾1.12億元。買家為福傑發展有限公司（BLISSFUL ELITE DEVELOPMENTS LIMITED），由於買家以公司名義入市，須支付樓價三成的稅款，涉及稅款合共約3,365.4萬元。

資料顯示，維港滙I第1座25樓A室，實用面積1,385平方呎，實用呎價約35,292元；同層B實用面積為948平方呎，實用呎價約34,599元；同層C室實用面積966平方呎，實用呎價約31,573元。此前維港滙I亦曾錄公司客大額成交，如同座頂層複式「天池屋」，單位實用面積2,189方呎，屬四房四套間隔，外連平台及天台，早前以逾1.178億元沽出，實用呎價53,850元，成交價及呎價創項目新高。單位同樣由公司名義買家購得，買家須付約3,536萬元稅項。

【延伸閱讀】【買樓理財】4年前買居屋上車　悉心打造安樂蝸　現旺市急賣樓　賺回裝修費便離場【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 維港滙I 信和置業（00083） 會德豐地產

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