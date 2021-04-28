【首間虛擬保險】保泰人壽：已為逾3萬港人提供100億保障額 致力填補香港「保障缺口」

由前財政司司長曾俊華出任資深顧問的保泰人壽（Bowtie）成立兩周年，是香港首間虛擬保險公司，日前宣布累計已為逾3萬名港人，提供達100億元保障額。疫情下去年香港保險業的整體保費收益下跌近40%，不過保泰的投保額錄得10倍增長，每月錄得25%的增幅，去年更在香港長期保險業務保單數目排名第二。

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保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝透露，現時保泰保單銷售比例過半為自願醫保，人壽及危疾保亦見增長，平均每名客戶擁2張保單；他又稱最多曾有客戶為家人一次過認購13張保單。顏耀輝表示，保泰的保險產品不涉任何投資成份，以為客戶提供純保障的原則，致力填補香港的「保障缺口」。

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曾俊華以保泰資深顧問身份出席記者會，他指以往做生意的目的就是「有咁多賺咁多」，香港保險業發展正在走這條舊路，認為若發展與銷售均着眼在投資產品方面，就會忽略了保險作為「健康保障」的初心。他認為近年社會價值觀已有不同，每間公司除了賺錢亦要回饋社會、回應大眾的需要。同時公司亦要懂得與時並進，應用科技帶來的好處，方便市民的生活。

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曾俊華又指，在今日的香港，相信每一份微小的力量都有自己的影響力，每一個持份者都應該細心聆聽、多站在港人的角度思考，才會有能力回應大眾的需求。他提到保泰是香港首間虛擬保險公司，其初心很簡單，就是「Make insurance good again」，望每個人都有一份負擔得起的保障。

另一聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇提到，公司去年的生意額堵增長10倍，估計因公司網站提供了不少醫療資訊，瀏覽數由20萬增至200萬，亦提供網上平台，令到客戶留在家中可安心購買保險，在購買的體驗上亦加了不少分。顏耀輝則稱，三月份的銷售額是有史以來最高，他有信心公司在5年內做到收支平衡，以去年增幅來看，預計未來1至2年，總保障額可達1000億元。

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責任編輯：陳楚琨