【職場熱話】面試途中即被取錄 惟不是首選 應如何回答？ 網民紛認為接受先

面試後處於「等消息」狀態，是所有打工仔的必經階段，近日有網民於網上討論區，以「面試途中HR即出錄用，但這份工不是你的首選，大家如何回答？」為題，問網民如何應付？

按圖了更多，樓主經歷：

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​​​​​​​Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符 被拒錄用後向EEOC投訴 【下一頁】

此帖文一出，不少網民均認為樓主應接受錄用先，再抽時間面試其他，如果首選出錄用就辭職。有其他網民說：「接受完錄用，試用期一個月內辭職可以即日走。」、「看薪水，不是首選就做住先，如果有心目中的錄用再辭職。」、「沒有問題！你試用期內可以隨時走，怕甚麼？」、「接受錄用，繼續面試，直到正式上班日再決定上不上班。即使上班，試用期內辭職都可以。」

【職場熱話】嫌公司工作太輕鬆 大部份時間在看手機 事主望轉工但怕新環境會更糟 【下一頁】

其他網民回應：

出錄用又如何？接受了又不一定去做

未簽約的話，可以隨時不做

這麼急出錄用，多數是低級工

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責任編輯：陳頌潔