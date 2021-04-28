【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉

不少公司都會有上班的衣著要求，以配合公司形象，近日就有網民在討論區發帖，指公司衣著通常都是smart casual，但有位00後新同事穿了一件夏威夷風的衣服上班，被HR口頭警告後卻大聲反駁道自己穿的就是「smart casual」，令事主無奈道：「依家啲00後真係幾搞笑。」

事主經歷：

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【公司心戰室@iM網欄】唔打得都睇得 職場穿着心法 【下一頁】

帖文引來不少網民回應，大多網民都力撐該名00後同事，「其實做到事又有穿衣服不就行了，你不要理別人穿甚麼」、「我都穿夏威夷恤衫而裡面會再襯一件白色短袖衫上班，但就一定穿長褲，感覺年輕陽光」、「有領恤衫，當然是smart casual，公司不接受不如直接改dressing code。」、「公司出糧給我，是因為我嘅的工作能力，不是穿衣服穿得好不好，不過，都要尊重自己，尊重別人」、「很陽光啊」。

【職場熱話】新同事常大聲唱歌擾民 一人一個奇怪辦公室行為 網民：有女同事喜歡「扮貓叫」 【下一頁】

但亦有網民勤喻不要和HR作對，「跟HR作對無運行」、「收了verbal warning還堅持這麼搞笑」、「為何他這麼堅持」。

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責任編輯：黃苑筠