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【名人賣舖】梁朝偉沽土瓜灣舖位　7年蝕逾150萬

股樓投資 19:57 2021/04/28

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影帝梁朝偉於2013年底以1,500萬元購入土瓜灣新柳街地下舖位，近日該舖位以1,350萬元沽出，帳面蝕150萬元。

據土地註冊處資料，梁朝偉所持有的舖位為土瓜灣新柳街2A號地下舖位，舖位面積約500平方呎，現以1,350萬易手，帳面已蝕150萬元，連稅項及其他支出計，實蝕金額或逾200萬元。

【延伸閱讀】【買樓理財】黃竹坑站新盤呎價3萬　同樣與港鐵站相距數分鐘步程　黃大仙私樓呎價平近半【下一頁

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至於新買家則為去年申請強拍的新朗發展（實業）有限公司，翻查紀錄，上述舖位所位處的新柳街2A號一幢樓齡約62年的舊樓物業，去年5月份獲申請強制拍賣，當時該舖位估值僅839萬元，梁朝偉亦有提出反對通知書阻止強拍。時至今日，在本港經濟未整體復甦的情況下，梁最終仍是以蝕讓價將舖位轉手予上述公司。

據了解，梁朝偉與妻子劉嘉玲早於九十年代起投資住宅及舖位，且獲利甚繁。夫婦二人於土瓜灣、西半山等地區作長綫投資，對市場運作及物業發展前景頗有經驗，惟最近不敵經濟環境衰落而無奈蝕讓一舖位。

【延伸閱讀】【樓市現象】丹拿花園三房套　非奇則非移民盤　低市價15%業主都照賣【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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