【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班

不少上班族都會買股票投資，近日就有台灣網民在討論區發帖，稱看見同事在開盤後無心工作，又指炒股很容易賺錢，於是就好奇：「大家炒股後還認真工作嗎？」

事主經歷：

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帖民引來不少網民回應，大多網民都認為股票市場有風險，工作還是必需的，「玩股票還是要認真工作，要常常一直盯著股票又不認真工作的，股票通常也不會很會玩啦」、「抱歉，股票是本業，工作只不過是副業，本業賺那麼多，幹嘛要認真工作，工作只不過是來交朋友的而已」。

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「我是覺得從股市賺錢真的會很爽，畢竟付出的很少，手指頭按一按而已，可是並沒有像工作踏實，因為你是承受一定的風險才有的報酬，而且會因為想賺更多跑去波動更大的股票，在賺賺賠賠之中發現自己只是受市場擺布的螞蟻，除非已經是到專職操盤手的程度，不然想讓股票市場給你穩定薪水是不可能的」、「通常都是離職後兩個月破產乖乖回來上班」。

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責任編輯：黃苑筠