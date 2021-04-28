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【買樓理財】4年前買居屋上車　悉心打造安樂蝸　現旺市急賣樓　賺回裝修費便離場

股樓投資 19:52 2021/04/28

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樓市續旺，各區也屢高價成交，但有買家禁售期屆滿，便決定賣樓，雖然帳面微賺，但扣除使費及裝修費後，只能平手，甚至蝕本離場。富誠地產高級物業顧問林惠芳說，牛池灣居屋瓊山苑E座中低層8室，實用面積414平方呎，兩房間隔，座向西北，望內園景，早前以525萬元（自由市場價）易手，實用呎價12,681元。 

據了解，原業主於2017年02月以460萬元（自由市場價）購入上址，持貨4年，雖然現賬面賺約65萬元，物業期內升值約14%，但僅賺回裝修費。

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從代理提供的單位相片可見，單位有靚裝修，而浴室則改為淋浴間。資料顯示，瓊山苑位處豐盛街32號，於1982年開始入伙，建有6座，提供1,584個單位。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 瓊山苑 牛池灣
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