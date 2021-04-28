【五一假期】「五一黃金周」今非昔比　太子珠寶鐘錶：只是多一天假期

▲ 有珠寶商認為現時5月1日只是一天假期，不奢望生意額可與「五一黃金周」相比。

過往的「五一黃金周」有不少旅客來港，但因疫情持續，今年繼續沒有訪港旅客。零售商只能依賴本地消費，有珠寶商認為現時5月1日只是多一天假期，不奢望生意額可與「五一黃金周」相比。

【五一假期】沒有訪港旅客「黃金周」不再 零售商期望不大料「沒有特別」

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明指︰「現時5月1日只是多一天假期」，亦不會視之為「五一黃金周」，因沒有旅客來港。由於去年2月至6月香港的氣氛慘淡，故他相信今年5月份仍可延續近2至3個月的升勢，錄得按年100%的升幅。他續指，政府派發的消費券雖然尚未到手，但估計有助刺激本地消費氣氛。

連鎖服裝店Moiselle主席及行政總裁陳欽杰則估計，今年的五一假期將會較去年同期有10%至15%增長，主要受惠於部分食肆堂食時間延長、可舉行100人宴會等，令市民的心情比較放鬆，願意消費。不過，距離疫情爆發期的「五一黃金周」，料生意額仍下挫逾4成。他又透露，4月份的生意稍遜，相信是因為期內較多疫苗與新冠肺炎的負面消息；期望5月份情況將會陸續好轉。

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記者：葉泳珊