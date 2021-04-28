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【油價金價】高盛：商品價格未來半年料再升13.5%　油價高見80美元、黃金比特幣可並存

股市 19:21 2021/04/28

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【油價金價】高盛：商品價格未來半年料再升13.5%　油價高見80美元、黃金比特幣可並存

高盛早前指銅是「新石油」後，再唱好大宗商品前景。高盛認為，隨接種疫苗人數上升，各地放寬防疫抗疫措施，加上美元回軟，均利好商品前景，預期商品價格會於未來6個月升13.5%，布蘭特期油價格會高見80美元，銅價也會上破11000美元。

高盛預期，全球運輸業、製造業及建造業活動會陸續恢復，6月份並會加快，而商品市場價格主要由需求推動，當供不應求的時間，價格便會向上。

高盛解說為何銅是「新石油」，詳見【下一頁】

過去6個月日均原油需求僅9500萬桶，高盛估計，隨各國社交距離限制逐步放寬，經濟活動重啟，人員流動將會增加，料原油日均需求會於未來6個月增加520萬桶，升幅為有史以來最大。「國際旅遊限制料於5月逐步解除，屆時環球對航空燃油每日需求約150萬桶，但仍較疫情前少三成。」

高盛稱，與2000年由中國需求帶動的商品周期不同，是次商品上升周期由全球帶動，中國雖然仍是商品需求大國，但不是商品需求增長的唯一來源。

黃金與bitcoin可並存

金價方面，高盛認為，金價年底可漲至2000美元，而且比特幣bitcoin與黃金可並存，要說比特幣可取代黃金成為波動市中的保值工具，仍為時尚早，因比特幣仍缺乏實際用途，而且發掘時耗費大量能源，ESG評分較差，更重要是加密貨幣市場競爭激烈，比特幣很容易會輸給競爭對手。

相關文章：【金價走勢】專家料金價最牛見1960美元 通脹升溫助長金價

相關文章：【銅價走勢】銅價創10年新高逼近1萬美元　受惠經濟復甦及減碳大趨勢

 

編輯：陳韻妍

商品 銅價 金價 黃金 石油 經濟 航空 比特幣 布蘭特期油

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