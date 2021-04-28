【阿里巴巴9988】淘寶直播去年DAU增1倍 目標推動夥伴年銷售額破1億元人民幣

阿里巴巴（09988）旗下的淘寶直播宣布，將豐富直播電商的生態體系，以助平台上的商家、品牌及主播獲得成功。淘寶直播的目標是推動2000個直播間及200個夥伴的年銷售額達1億元人民幣；並會持續投資於技術升級、線上線下資源及宜播基地，以為生態夥伴創造價值，提升競爭力。阿里巴巴全日升2.3%，報231.6元，成交63.6億元。

【異動股】國家電影局加大對短視頻侵權行為監管 快手股價受壓微跌 詳情請看[下一頁]

淘寶直播指，過去一年用戶增長及用戶粘性均有強勁增長，2020年的日活躍用戶（DAU）增1倍。截至去年底，而平台上的忠誠用戶每日會收看6場直播，月均下單10次，與年初相比增1.5倍，並用平均消費逾1500元人民幣。截至去年底12個月內，淘寶直播的GMV逾4000億元人民幣。

【大行報告】美銀證券對內地汽車行業看法轉保守 下調多隻車股投資評級 詳情請看[下一頁]

另外，淘寶直播宣布將推出兩個新工具，包括一個客戶關係管理工具，將有助商家及淘寶直播更好地管理店舖內的直播內容、銷售記錄、商品以及用戶資產等。而另一個工具則是在平台層面上，助商家、品牌以及淘寶主播更有效地分配資源，協同合作，藉以創造更多商機。

大行目標價：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機