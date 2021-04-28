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【港交所388】港交所戴志堅：市場已消化增加印花稅消息　A股期貨時機成熟

股市 19:15 2021/04/28

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港交所戴志堅：市場已消化增加印花稅消息　Ａ股期貨時機成熟

財政預算案在立法會獲通過，股票印花稅稅率8月將由0.1%增至0.13%，港交所集團代理行政總裁戴志堅在業績發布會上表示，市場已經消化調高印花稅消息，港交所會配合政府工作，理解港府視為增加收入來源以及持份者對港股交投的擔心，但認為投資者進入市場有很多考慮，或須事後才能更清楚調高印花稅的影響，港交所會持續研究可在甚麼地方增加交投活動。

港交所兩年獲MSCI授權推出A股期貨，但至今未獲內地監管機構首肯推出產品，戴志堅稱，至今仍未能確定推出時間表，從交易所角度現時已是適當推出時機，會努力令監管機構認同交易所的看法。

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其他和內地合作的方面，戴志堅稱，港交所年內入股廣州期貨交易所是「突破性投資」，成為首家內地交易所境外股東，除了股權投資外，也期望可在產品上也有合作，但廣期所至今未有公布業務發展安排，不方便說更多。另外，他表示，在南向債券通未有額外補充，需要等內地有更多公布。

港交所承認正研究SPAC上市機制，市傳最快在6月底前諮詢市場，戴志堅稱，同樣未有太多可以公布或分享，要有具體發展時再能有更多討論，但強調在SPAC以外，現有新股上市動力強勁，會繼續探討不同方向增加上市途徑。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 印花稅 財政預算案

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