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【職場熱話】辭職後同事主動約飯　但再沒有回音　事主嘆：職場還有真正的善意嗎？

理財智慧 20:06 2021/04/28

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不少公司員工人數多，有時候難以與同事磨合，近日就有台灣網民在討論區開帖，事主稱自己在進公司後受到上司萬般刁難，同事間也像陌生人一樣，令她忍不住辭職。之後，有同事在她辭職後主動約她出去吃飯，事主當下覺得很感動，但在之後就再沒有回音，令事主嘆：「職場真的還有真正的善意嗎？」

【職場熱話】每日綁死在工作上 月休兩天完全沒有私人時間 網民：月休兩天是機械人嗎？　【下一頁

事主經歷：

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經歷過這次，事主不禁懷疑職場還有沒有真正的善意，「還是一切都只是好奇我為什麼離職，我想不透。」

【職場熱話】公司最討人厭職位竟係佢？ 自以為喺主管 經常指揮同事工作 網民：說不定是皇親國戚　【下一頁

帖文一出，引來不少網民回應，很多網民都勤喻事主同事的話不要當真，「這應該算是職場的偽善良吧。職場人人都是表面人物，有時最主動靠近你的，是小人的成份很高，或許他的關心只是要試探你一些訊息而已，並非真的要找你吃飯。」、「上班好同事，下班不認識。更何況對於已離職的同事，人走茶涼，懂嗎。」、「感覺是前公司來試探你對前公司的想法，看你有沒有講他們壞話之類，什麼要約吃飯的都是假的，上班是同事下班不認識，何況你都離職了，是我就不可能再聯絡。」、「這類都是場面話啦，你還當真…」、「同事間的感情，有什麼好期待的？」

 

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責任編輯：黃苑筠

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