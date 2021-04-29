【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦

印度的新冠肺炎疫情嚴峻，確診及死亡人數屢創新高。印度近年成為世界金融企業的後勤業務中心，眾多海外大公司依賴印度提供的後勤服務，怎知印度第2波疫情的爆發，令一眾大公司面臨前所未有的人手短缺問題。部分公司為保持運作，更聯手成立戰略中心，支援員工及確保氧氣瓶等重要物資供應。

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在印度就職海外公司後勤服務的人數多達450萬人，30歲以下的大學畢業生更是主力，但這波疫情有更多年輕人確診，令一眾年輕後勤無法安心上班，影響整體服務供應。

路透社向15間在印度有後勤服務的公司查詢，獲得回復指目前已準備新冠疫苗接種計劃，並設置數個新冠肺炎「戰略中心」（war-rooms），用以支援員工及確保重要醫療用品如氧氣等供應。

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雖然一眾大公司聲稱印度後勤營運不受影響，但以投資銀行高盛（Goldman Sachs）為例，位於班加羅爾（Bengaluru）的公司經理於3月初告知員工，準備全面復工。隨著印度第2波疫情爆發，高盛3月底通知員工再次停工。

大型科技服務提供商Accenture（埃森哲）及Wipro亦表示，由於申請病假或請假照顧確診家人的員工數目不斷增加，剩餘員工團隊壓力不斷增加，甚至需要每日工作13至14小時。

幸好，從5月1日起，印度政府把接種疫苗年齡降至18歲，一眾大銀行屆時便會安排員工及其家人接種，然後才能安排復工。

責任編輯：李俊儀