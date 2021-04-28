【職場熱話】離職前請食散水餅 上司竟當面丟入垃圾筒 網民：連基本人品都沒有

天下無不散之筵席，職場上一件散水餅「勝過千言萬語」，近日有網民於網上討論區發帖，指因為健康問題最近裸辭。由於網民裸辭不敢花很多錢，公司又很多人，所以買一些曲奇餅請大家。殊不知，上司嫌棄散水餅廉價，直接在網民走的時候，把散水餅丟入垃圾桶，令網民很不開心。

按圖了更多，樓主經歷：

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【小心中伏】網民盤點10大「伏工」特徵 招聘網長期請人？日日食散水餅？ 【下一頁】

此帖文一出，不少網民為樓主感到不值，有網民認為這樣的上司真是無品，連基本人品都沒有，還說是上司？有網民說：「很低劣！如果我不吃的話，會直接說多謝！不用！」另有網民補充說：「如果有甚麼恩怨，應該要尊重別人。樓主又不是做錯甚麼行為，不領情可以用第二種方法。」

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其他網民回應：

代表你走得好

不用留戀，早走早著

既然都走，節省一些買散水餅的錢好過啦！

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責任編輯：陳頌潔