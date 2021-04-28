【樓市現象】丹拿花園三房套　非奇則非移民盤　低市價15%業主都照賣

樓市旺勢持續，不少業主更心雄反價，市場最近卻錄一宗低市價成交，原因令人咋舌。中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，丹拿花園2座高層D室，最近以998萬元易手，成交價比市價低15%。

上述單位實用面積656平方呎，屬三房套間隔，坐享山景。業主叫價1,150萬元，最終以998萬元將單位易手，平均實用呎價15,213元，成交價較市價低15%。

據樓書顯示，單位間隔四正，非難以設計、裝修的「奇則」，業主又非移民人士，會以低市價出售，原來全因單位位於事故單位樓上，因此業主才以低價將單位轉手。物業是否「筍盤」，端看買家心態。

林龍南指，原業主於1991年4月以148萬元買入單位，持貨30年，帳面獲利850萬元，單位升值574%。據中原數據網站顯示，上月丹拿花園成交實用呎價約處17,445元水平。

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