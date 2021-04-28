【疫苗氣泡】食肆疫苗氣泡周四生效　政府推新App核實顧客針卡真偽

▲ 食肆疫苗氣泡即將生效 政府推新App核實顧客針卡真偽

食肆繼安心出行後或須留意額外新應用程式（app），政府提出「疫苗氣泡」以接種疫苗為基礎放寬社交距離，食肆將分「ABCD」4類營運模式。若食肆參與「疫苗氣泡」計劃，需要把關光顧食客是否已接種疫苗，政府表示擬推出應用程式，供食店用作核實食客接種疫苗情況及針卡紀錄。

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政府資訊科技總監林偉喬稱，協助商戶確認顧客接種疫苗的應用程式已完成開發，將於明日（29日）上載至食環署網頁，供商店負責人下載使用。

林偉喬續指，顧客屆時需出示紙本針卡或電子針卡，讓商戶掃瞄二維碼，便可查閱對方的疫苗注射紀錄，若應用程式顯示1剔代表已注射一劑疫苗，2剔則代表已接種兩劑疫苗。

若掃瞄到不正確的二維碼，程式會顯示「不適用」。

他又補充，商戶使用程式時不會顯示顧客的個人資料，只可用作核對二維碼的真偽。他提醒，市民不應借用他人的針卡。

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