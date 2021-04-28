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【國際舞蹈日】Apple推20分鐘舞蹈訓練活動　完成挑戰後可獲限量版徽章及貼圖

科技 19:30 2021/04/28

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Apple Watch用戶只要在當日完成20分鐘以上的舞蹈訓練後，便可獲得限量版徽章和「訊息」程式貼圖。

蘋果（Apple）不時都會為特別節日推出限定活動。適逢每年4月29號的「國際舞蹈日」（International Dance Day），Apple Watch用戶只要在當日完成20分鐘以上的舞蹈訓練後，便可獲得限量版徽章和「訊息」程式貼圖。

＜＜【蘋果自研芯片】傳Apple M2芯片本月開始投產　搭載新款MacBook料7月份上市

＜＜【iOS 14.5更新】iPhone「奇趣拍」程式推3.1版本　新增7款AR Spaces空間轉換特效

Apple今年宣布，在國際舞蹈日推出全新限時挑戰活動，用戶只要在體能訓練程式中，紀錄一次舞蹈體能訓練，時間最短為20分鐘，即可獲取限量獎章及貼圖。用戶可在Apple Watch「健身記錄」程式或iPhone「健身」程式中，查看Apple Watch挑戰記錄。

為正確計算卡路里消耗量，Apple Watch結合心率感應器、加速感應器和陀螺儀資料，可準確探測用戶跳舞時產生不同的身體與手臂動作，包括對Bollywood、健身舞、Hip Hop和拉丁舞作出的參考和測試。

責任編輯：李寶如

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