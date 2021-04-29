【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62公里環香港島賽　由實體突變虛擬 臨時沒有現場補給　多人退出比賽

記得去年寫過一次環香港島跑，但當時純粹自己隨心環島走，沒有跟特定路線，後來見到有環島跑賽事可以報，於是和幾位朋友一起報名。但賽事由原來的半實體賽（即只有限度提供食物及飲料補給，於指定地點以自助形式提供），突然改為虛擬形式進行，不少跑手大失預算，紛紛選擇臨時退出，或另擇日子再跑，幸當日天氣較為陰涼，沒有早兩天的悶熱，算是不錯，目測大約有近百名跑手由上環中山紀念公園出發。

▲ 當日早上七時多，有不少參賽跑友在中山紀念公園熱身。

頭十多公里難度不高，自上環至灣仔紅隧旁的海濱長廊工程大致完成後，沿路寬闊舒適，十分好跑，路也算易找。經過灣仔碼頭巴士總站及新興建海濱長廊，第一個出口轉右走出鴻興道，經香港郵艇會繞過紅隧出入口，就可轉入維園道，如果挨近中午經過這裡，更可欣賞怡和午炮儀式，筆者在公益金網站看到，若捐贈3.3萬港元或以上予公益金，就可以親身到現場鳴放午砲。

▲ 跑至灣仔碼頭旁海濱景色怡人，跑到這裡在前面右方走出鴻興道。

其後路段都是熟口熟面，就這裡簡單帶過，先經天后電氣道，轉入北角碼頭海濱，沿渣華道跑至鰂魚涌公園、西灣河及筲箕灣愛秩序灣海濱，然後沿阿公岩道走上柴灣道，經東區醫院落翠灣邨，再經永泰道轉入小西灣海傍上龍躍徑，再上砵甸戶山郊遊徑，進入港島徑八段。

去年小弟因為不熟路線，以為不上龍脊就只能取石澳道，車來車往沒有行人道只可跑馬路有點危險，原來只要跟原來港島徑山路，到最後不上龍脊及打爛埕頂山，就可以沿龍脊的山腰跑至土地灣，但沿路路面不少凸出來的石頭，若沒有穿跑山鞋或較易跌倒，要多加留意。

相反方向跑畢港島徑第八段及第七段，到大潭水塘道不用跑出大潭道馬路，右方可以走上老虎山引水道往赤柱，但上樓梯前宜在前方公廁及汽水機，或旁邊加水站先進行補給。老虎山引水道較港島徑七段的沉悶引水道更具特色，但路面較窄亦要小心。

▲ 漁護署在老虎山引水道樓梯旁設有加水站，不少環島參賽者都會在此補給食水。現時漁護署在全香港26個郊野公園熱門地點設有加水站。

▲ 老虎山引水道較港島徑第七段更有特色，是打卡好地方。

去到淺水灣附近記緊要由原來的淺水灣道，轉左落南灣道及海灘道，才可跑到舒適的麗海堤岸路；跑到香港仔魚市場附近時，亦不要跑上石排灣道，而是轉左入田灣海傍道，這樣就很快就跑到華富邨，再經數碼港海濱公園及沙灣徑上域多利道，轉眼就跑回堅尼地城。到最後跑回中山紀念公園終點前，更可一口氣跑中西區海濱長廊—西區副食品批發市場段直衝終點，當日我與拍檔一起以「五分披」的速度衝線，實在爽爆！連同休息時間，我們最終用了10小時多完成賽事。

▲ 淺水灣麗海堤岸路。

▲ 深水灣苖鍾徑亦很好跑，直往海洋公園。

▲ 跑到華富瀑布灣道，要走上一條長長樓梯，才可上華富道前往數碼港。

但今次大會舉辦賽事的過程實在不敢恭維，這個原定去年四月舉辦的賽事，因為疫情在十多日前臨時決定取消，但取消來得太突然，引來各方批評。其後一度延期至去年九月初，最終大會決定在剛剛星期日的舉行半實體賽，在指定地點以自助方式為參賽者提供補給，但又在比賽前三天臨時宣布因為「星期三下午突然的通知」，所以需要以虛擬形式進行，令不少原本希望寄存行李、以及在補給站補水或食物的參賽者大失預算，紛紛在賽事專頁罵大會安排不週，甚至要求退款等，當日更有參賽者因去到起點才知取消而臨時打道回府。

小弟在比賽當天路上亦曾遇到今次比賽的搞手，問及今次比賽為何會這樣，對方僅以四字回應：「頭都暈埋」，不少參賽者希望要的答案，似乎暫時還未收到。

其實近幾個月有很多比賽即使在疫情下轉至虛擬方式進行，仍深受跑友歡迎，兩三百元的報名費已可有精美獎座及獎牌，故大家都樂於參加及分享。但今次環島跑比賽費用不菲，五六百元報名費換來一肚氣，能否退款恐怕亦「凍過水」。相信今次賽事過後，大家在選擇比賽時，亦會更小心翼翼，以免再次中招。

▲ 跑完環島望見這幅「綑邊圖」有點滿足，大家如有興趣亦可自行與朋友一齊挑戰一下，但緊記準備充足食物及飲料。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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